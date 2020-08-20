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Kırtasiyeciler destek bekliyor

ERZURUM HABERLERİ  | 20.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Covid-19 sürecinden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesimlerin başında kitap ve kırtasiyeci esnafının geldiğini belirten Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, “Salgın halen bitmedi.

Kırtasiyeciler destek bekliyor

Covid-19 sürecinden olumsuz yönde en fazla etkilenen kesimlerin başında kitap ve kırtasiyeci esnafının geldiğini belirten Erzurum Matbaa, Kitap-Kırtasiye ve Tabelacılar Odası Başkanı Hikmet Karaca, “Salgın halen bitmedi. Okullar 6 aydır kapalı ve en az bir ay daha açılmayacak. Kırtasiyeciler stokladıkları ürünü satamadıkları halde ödemelerinin vadesi geldi. Vergi, kira, kredi geri ödemeleri de cabası. Sektöre yönelik acil tedbirler alınmazsa kitap ve kırtasiyeciler tükenme noktasına gelecek” dedi.
Gelir yok, ödemelerin vadesi geldi
İzmir’in öncülüğünde 8 ilin oda başkanları ile video konferans yöntemiyle istişare toplantısı yaptıklarını kaydeden Karaca, “Sorunlarımız ve beklentilerimiz ortak. İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Bursa, Konya ve Erzurum illerinin kitap ve kırtasiyeciler odalarının başkanları ile görüşümüz aynı. Devlet sektörümüze sıfır veya düşük faizli, uzun vadeli kredi ve destekler vermeli. SGK ve vergi ödemeleri de ötelenmelidir. Çünkü salgın halen sürüyor ve ne zaman bu zor günlerin geçeceğini de kimse tahmin edemiyor” şeklinde konuştu.
Ürün stok ödemelerinin kendilerini zorladığını hatırlatan Hikmet Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kitap kırtasiyeci esnafının büyük sermayesi yok. Okul öncesi ve dönemi için stokladığı ürünlerin ödemelerini 5-6 aylık çek ve senetlerle karşılıyor. Mart ayında okullarla birlikte işyerlerimiz de kapandı. İşyerlerimizi açtık ama durum ortada, iş yapamıyoruz, kazanç sağlayamıyoruz. Oysa Eylül Ekim aylarında ödemelerimizin vadesi gelecek.
Bu meyanda kamu bankalarının desteklerinden mecburen yararlanan arkadaşlarımız oldu. Onların ötelenmiş kredi geri ödemeleri de sonbaharda. Tüm bunların yanında kira, SGK ödemeleri ve vergi gibi yasal yükümlülükler de belimizi büker noktaya geldi. Devletimiz acil tedbirlerle sektörü takviye etmeli, yoksa takatimiz kalmadı, teker teker kepenk indirme noktasına geliyoruz.”
Tüketicilere Çağrı
Tüketicilere de çağrıda bulunan Karaca, “Kitap ve kırtasiyeci esnafı zor durumda. Esnaf ve Sanatkârlar bu toplumun kara gün dostudur. Sizler de esnafa sahip çıkın. Biz her türlü tedbirimizi alarak hizmet vermeye hazırız.
Kırtasiye ürünlerini kayıt dışı çalışan seyyarlardan veya Corona bulaşı riski büyük olan AVM’lerden, hipermarketlerden temin etmeyin. Hem kendinizin ve ailenizin sağlığını tehlikeye atmayın, hem de alış verinizde garantili muhatabınız olan esnaf dostlarınıza destek olun” dedi.

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