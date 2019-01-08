Kış aylarında güneş gözlüğü kullanın!

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökçen Gökçe, aksesuar olmasının yanı sıra, gözü ultraviyole ışınların etkisinden koruyan güneş gözlüklerinin, sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kullanılması gerektiğini ifade etti. Özellikle yoğun karlı ortamlarda, yerden yansıyan ultraviyolenin etkilerinden korunmak için, bu mevsimde de güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini kaydeden Gökçe, ultraviyole ışınların zararlarına dair şu bilgileri verdi:

“Ultraviyolenin zararlarını; erken ve geç dönem etkileri olarak ikiye ayırabiliriz. Erken dönem etkilerini; deride ve göz çevresinde güneş yanıkları, deride meydana gelen bir takım değişimler, kızarıklıklar, birinci derece yanıklardan ikinci derece yanıklara kadar gidebilen etkiler olarak sıralayabiliriz. Uzun vadede ve bizim için asıl önemli olan etkileri ise; katarakt, sarı nokta hastalığı gibi ciddi etkilerdir”

FİYATI DEĞİL İŞLEVİ ÖNEMLİ

Güneş gözlüğü satın alırken fiyatının önemli olmadığına değinen Gökçe, “Güneş gözlüklerinde aranması gereken en önemli özellik ultraviyole ışınlarını yeterli derecede bloke etmesi. Bunun için minimum oran yüzde 99. Yüzde 100 bloke eden gözlük camları da var ama yüzde 99 yeterli bir oran. Güneş gözlüklerinin mutlaka optiklerden temin edilmesi gerekiyor. İşportada ve kontrolsüz satılan güneş gözlüklerinin asla tercih edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.