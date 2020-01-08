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  4. Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Kış hastalıklarından koruyan öneriler

Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz? Kış hastalıklarından koruyan öneriler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kış hastalıklarından korunmak için ilaç kullanmadan önce beslenme planınızı düzenlemelisiniz. Kış mevsimine uygun besinler tüketerek ve bazı püf noktalarını hayata geçirerek hastalanmadan bu mevsime veda edin. Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış ayları için vücut ısısını yüksek tutmaya yönelik beslenme önerilerini paylaştı.

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kış aylarının gelmesi ile birlikte vücut sıcaklığını korumada zorlanmalar görülebileceğini ifade ederek, "Vücut sıcaklığının düşmesi bağışıklık sisteminin daha yavaş çalışmasına sebep olur. Vücut hastalanmaya yatkın hale gelir. Bu durumdan en çok çocuklar, yaşlılar, gebeler ve demir eksikliği olan bireyler etkilenir. Kış aylarında besinlerin gücünden faydalanarak aslında vücut sıcaklığını daha da iyi tutmamız mümkün. Burada doğru besinleri seçip doğru miktarlarda tüketmek vücudumuza yardımcı olacaktır” dedi.

KIŞ HASTALIKLARINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

YUMURTAYI KARABİBERLE TÜKETİN

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Yumurtanın bol yeşillik ve karabiber ile tüketilmesini tavsiye eden Arslan, "Vücudumuzda termojenik denge dediğimiz sıcaklık dengesini kurmak için beslenmemizde protein ve demir kaynaklarına yer verirken iyi karbonhidrat kaynaklarıyla da desteklemek gerekir. Bütün bunları değerlendirdiğimizde öne çıkan 5 besin olduğunu görüyoruz. Bahsetmemiz gereken ilk besin yumurta. Yumurta iyi bir protein, A vitamini, D vitamini ve demir kaynağıdır. Yumurtayı bol yeşillikle birlikte tüketmek ve özellikle üzerine karabiber atarak tüketmek bizim için daha iyi olacaktır. Çünkü karabiberin içerisindeki 'piperin' dediğimiz madde vücut sıcaklığını arttırmaya yardımcı bir maddedir. Kırmızı pancar tam kış mevsimindeyiz tüketmemiz gereken besinler içerisinde A, B, C vitaminlerinden ve demirden çok zengin bir besin. Kırmızı rengini veren güçlü antioksidan içeren iyi bir enerji kaynağı. Bir tanesi yaklaşık 30-40 kalori olan kırmızı pancarı salatalarda kullanabiliriz” diye konuştu.

BU BEŞ BESİN VÜCUDUNUZU SICAK TUTACAK

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Arslan, kış aylarında keçiboynuzu pekmezi, kestane ve salebin de tüketildiği takdirde vücudu sıcak tutacağını ifade etti. Pekmez kültürümüzde çok yaygın tüketilen bir besin ancak keçiboynuzu pekmezinin vücuda ısı ve direnç kazandırmada daha yardımcı olduğunu görüyoruz. Beslenmemize uygun olarak günlük bir yemek kaşığı kadar kullanılması bizim için yeterlidir.

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Dördüncü besin, kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane. Kestanenin 2-3 tanesi yaklaşık 100 kaloriye denk gelir. Porsiyon kontrolü yaparak vücuda enerji sağlanması adına sıcaklığı arttırmak adına tüketilebilir.

Beşinci besinimiz yine kışın tüketimi artan bir içecek olan salep. Orkidegillerden yapılan salep sütle birleşince iyi bir protein, kalsiyum kaynağı oluyor. Ama burada iki tane bileşenle birlikte tüketmek önemli. Birincisi vücut ısısını arttırıcı olan zencefili eklemek, İkincisi de toz tarçınla birlikte tüketmek. Bu şekilde vücut ısısını dengeleyici bir besin elde etmiş oluyoruz. Bir bardak salep yaklaşık 200 kalori ve ara öğün olarak tercih edilebilir. Saydığım bu 5 besini güne dengeli bir şekilde yaydığımız da soğuk havayla, hastalıklarla daha iyi mücadele ettiğimizi ve daha dinç daha enerjik bir vücuda sahip olduğumuzu göreceksiniz” şeklinde konuştu.

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