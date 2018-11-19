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Kış aylarında tüketildiğinde göbek eritiyor: Lahana çayı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

Lahana suyunun şeker ve romatizma hastalarına faydalı olduğunu söyleyen uzmanlar, aynı zamanda bağırsak sorunlarına iyi geldiğini ve inceltici etkisi olacağını söylüyorlar.

Kış aylarında tüketildiğinde göbek eritiyor: Lahana çayı

Lahana suyunda bulunan B, C, E vitamini ve içeriğinde bulunan potasyum sayesinde idrar söktürür, kanı temizler ve aknelerden kurtarır. Kışın şifalı sebzesi olan lahana, çay şeklinde tüketildiğinde ise göbek eritici etki gösteriyor.

belly

Lahana çayı, vücudun bağırsak florasını düzenler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde probiyotik bakterilerin yerleşmesini sağlar. Böylelikle vücudun tatlı ihtiyacı da azalmış olur. Bölgesel olarak incelmek isteyenlerin başvuracağı bir yöntemdir

Lahana çayında, lahana çok az kullanıldığı için lahana suyunun tersine hipotiroid hastaları, hamile ve yeni doğum yapmış süt veren annelerin abartmadığı sürece kullanmasında sakınca yoktur diyo uzmanlar.

Lahana çayı nasıl hazırlanır?

cabbage

Malzemeler:

Bir kase lahana
Bir adet orta boy soğan
Bir adet orta boy kereviz
Üç diş sarımsak
İki dilim taze zencefil
Bir buçuk litre kaymamış klorsuz su

Hazırlanışı:

lahana

Lahanayı ince ince doğrayın, soğanı dilimleyin ve sarımsağı ezin. Kerevizi de küp küp doğradıktan sonra 1,5 litre suda 30 dakika kaynatın.

Hazırladığınız kürü yürüyüş yaptıktan sonra bir bardak tüketin.

Lahana çayını 21 günlük sürede kullanabilirsiniz.

Bu süreçte yediklerinize dikkat etmeniz gerekecek. Hamur işlerinden ve kızartmalardan uzak durmalısınız. Üstelik bu çayı yürüyüşle birlikte desteklerseniz çok daha hızlı bir şekilde kilo vermeniz ve bölgesel incelmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
lahana çayı diyet zayıflama

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