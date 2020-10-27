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Kış aylarının damak çatlatan lezzeti: Mıcırık aşı yapımı

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 27.10.2020 08:09 | Son Güncelleme:
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Kış aylarının damak çatlatan lezzeti: Mıcırık aşı yapımı

Yemekleriyle gönlümüze taht kuran Gaziantep'in kış lezzeti mıcırık aşı ile karşınızdayız. Yazın kurutulan patlıcanlar mıcırık aşı yemeği ile kışın afiyetle yeniyor. Lezzetiyle damak çatlatan mıcırık aşı yapım aşamasında emek isteyen bir tarif...

Gaziantep'in az bilenen yemeklerinden olan mıcırık aşı, kurutmalık patlıcanların börk denilen kısımlarıyla hazırlanıyor. Sonbahar ve kış aylarında pişirilen yöresel lezzet eşsiz bir tada sahip...

MICIRIK AŞI NASIL YAPILIR?

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Antep mutfağının vazgeçilmezlerinden kuru dolma yapımında kullanılan patlıcanlar, büyük bir özenle oyulup ipte kurutulurken "börk" olarak adlandırılan tepe kısımları da küçük parçalara ayrılıp güneşte kurutuluyor. İçinde kurutulmuş patlıcan, kuru biber, kuru domates, pirinç, tereyağı, sarımsak, soğan, salça, limon tuzu ve baharatlar bulunan bu yemek, lezzetiyle damakları şenlendiriyor.

Mutfak Sanatları Merkezi şeflerinden Cuma Kaplan, patlıcanların tepe kısımlarının çöpe atılmayarak "mıcırık aşı" olarak değerlendirildiğini belirtti.

PATLICANIN HER YERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

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"Gaziantepliler meyve sebzeleri israf etmemeye çalışır. Patlıcanın içini, dışını, sapını kullanarak yemek yaparlar. Bunlardan biri de mıcırık aşı" diyen Kaplan, yemeğin yapımını şöyle anlattı:

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"Patlıcanın kurutması yapılırken üst kısmında kalan yerler doğranır, gün kurusunda kurutulur. Mıcırık aşı unutulmaya yüz tutmuş yemeklerden biridir ve çok emek ister. Bu yemeğin en önemli kısmı, patlıcanın gün kokusunu almak lazım. Bunun için de patlıcanları tuzlu suda bekletip, soğuk suyla yıkamak lazım. Kıymamızı kavuruyoruz. Daha sonra soğan ve sarımsak ekliyoruz. İyice piştikten sonra domates, biber salçası atıyoruz. Kuru patlıcanın yanı sıra kuru biber, domates koyuyoruz. En son aşamada pirinç ekliyoruz. Üzerine de haşve dediğimiz tereyağı ve nane sosunu döküyoruz."

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