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  4. Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'in detaylandırdığı kış diyeti listesini sizler için derledik. Bir haftada 3 kilo verdirdiği iddia edilen kış diyeti nasıl yapılır diyorsanız, Diyetisyen Selahattin Dönmez'in listesini paylaşacağız, buyursunlar.

Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Havaların soğumasıyla birlikte kış diyeti popüler oldu ve en çok konuşulan diyetler arasında yerini aldı. Selahattin Dönmez'in ekranlarda paylaştığı özel kış diyeti bir haftada 3 kilo verdirmeyi vadediyor. İşte 7 günlük kış diyetinin detayları...

KIŞ DİYETİ LİSTESİ

Farkında olmadan diyet ile tanınan Selahattin Dönmez, kışa özel bir diyet listesi paylaştı. Liste içinde hızlı bir şekilde kilo verdiren lahana yemeği tarifi de yer alıyor.

KAHVALTI

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  1. Seçenek: Tavada az zeytinyağı ile yapılan 2 yumurta, 1 ince dilim tam buğday ekmeği, kırmızı ve yeşil biber, bol maydanoz
  2. Seçenek: 2 ince dilim tam yağlı beyaz peynir, 1 ince dilim tam buğday ekmeği, bol maydanoz, çeri domates, kırmızı ve yeşil biber.
  3. Seçenek: Bir adet haşlanmış yumurta, 1 dilim tam yağlı beyaz peynir
    4 adet yeşil veya siyah zeytin, 6 adet yarım ceviz, bol maydanoz, badem salatalık, taze nane, taze dereotu.

ÖĞLE YEMEĞİ

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4 yemek kaşığı hızlı zayıflatan lahana yemeği , 1 ince dilim tam buğday ekmeği, öğünle beraber 2 su bardağı su.

ARA ÖĞÜN

  1. Seçenek: 2 adet ayva topu

  2. Seçenek: 2 adet Çikolatalı hurma

AKŞAM YEMEĞİ

4 yemek kaşığı et sote, 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran veya 1 ince dilim tam buğday ekmeği, toksin atıcı tok tutucu salata

ARA ÖĞÜN

Bir adet mandalina

KİLO VERDİREN LAHANA YEMEĞİ TARİFİ

Birer kase doğranmış beyaz lahana
Pırasa
Kuru soğan
Kırmızı biber
Bir büyük boy rendelenmiş domates
4 diş ince sarımsak
Bir çay bardağı et suyu
Bir tatlı kaşığı köri, birer çay kaşığı kimyon, zerdeçal, karabiber, sumak.

Yapılışı: Kısık ateşte tencerede malzemeler tarifteki sırasıyla tencereye kat kat koyulduktan sonra pişirilip servis edebilirsiniz.

TOKSİN ATICI TOK TUTUCU SALATA TARİFİ

Bir adet büyük boy turp
1/2 adet pancar
1/2 adet havuç
Bir avuç kırılmış ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
yarım limon.

Yapılışı: Sebzeleri doğrayın ve tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edin.

AYVA TOPU TARİFİ

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Bir adet taze rendelenmiş ayva
Toz tarçın
Bir avuç ceviz içi
Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu
Bir yemek kaşığı bal
Göz kararı rondodan geçirilmiş yulaf

Yapılışı: Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.

ÇİKOLATALI HURMA TARİFİ

2 adet Kudüs hurması
2 adet kavrulmuş badem
Az eritilmiş sütlü çikolata

Yapılışı: Hurmanın çekirdeğini çıkarıp badem ile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin.

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