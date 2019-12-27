Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Birer kase doğranmış beyaz lahana Pırasa Kuru soğan Kırmızı biber Bir büyük boy rendelenmiş domates 4 diş ince sarımsak Bir çay bardağı et suyu Bir tatlı kaşığı köri, birer çay kaşığı kimyon, zerdeçal, karabiber, sumak.

Bir adet mandalina

4 yemek kaşığı et sote, 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran veya 1 ince dilim tam buğday ekmeği, toksin atıcı tok tutucu salata

Farkında olmadan diyet ile tanınan Selahattin Dönmez, kışa özel bir diyet listesi paylaştı. Liste içinde hızlı bir şekilde kilo verdiren lahana yemeği tarifi de yer alıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kış diyeti popüler oldu ve en çok konuşulan diyetler arasında yerini aldı. Selahattin Dönmez'in ekranlarda paylaştığı özel kış diyeti bir haftada 3 kilo verdirmeyi vadediyor. İşte 7 günlük kış diyetinin detayları...

TOKSİN ATICI TOK TUTUCU SALATA TARİFİ

Bir adet büyük boy turp

1/2 adet pancar

1/2 adet havuç

Bir avuç kırılmış ceviz içi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

yarım limon.

Yapılışı: Sebzeleri doğrayın ve tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edin.

AYVA TOPU TARİFİ



Bir adet taze rendelenmiş ayva

Toz tarçın

Bir avuç ceviz içi

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu

Bir yemek kaşığı bal

Göz kararı rondodan geçirilmiş yulaf

Yapılışı: Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.

ÇİKOLATALI HURMA TARİFİ

2 adet Kudüs hurması

2 adet kavrulmuş badem

Az eritilmiş sütlü çikolata

Yapılışı: Hurmanın çekirdeğini çıkarıp badem ile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin.

