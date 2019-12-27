Kış diyeti listesi: Kış diyeti nasıl yapılır?

Havaların soğumasıyla birlikte kış diyeti popüler oldu ve en çok konuşulan diyetler arasında yerini aldı. Selahattin Dönmez'in ekranlarda paylaştığı özel kış diyeti bir haftada 3 kilo verdirmeyi vadediyor. İşte 7 günlük kış diyetinin detayları...
Farkında olmadan diyet ile tanınan Selahattin Dönmez, kışa özel bir diyet listesi paylaştı. Liste içinde hızlı bir şekilde kilo verdiren lahana yemeği tarifi de yer alıyor.
4 yemek kaşığı hızlı zayıflatan lahana yemeği , 1 ince dilim tam buğday ekmeği, öğünle beraber 2 su bardağı su.
Seçenek: 2 adet ayva topu
4 yemek kaşığı et sote, 4 yemek kaşığı yoğurt veya 1 su bardağı ayran veya 1 ince dilim tam buğday ekmeği, toksin atıcı tok tutucu salata
Bir adet mandalina
Birer kase doğranmış beyaz lahana
Pırasa
Kuru soğan
Kırmızı biber
Bir büyük boy rendelenmiş domates
4 diş ince sarımsak
Bir çay bardağı et suyu
Bir tatlı kaşığı köri, birer çay kaşığı kimyon, zerdeçal, karabiber, sumak.
Yapılışı: Kısık ateşte tencerede malzemeler tarifteki sırasıyla tencereye kat kat koyulduktan sonra pişirilip servis edebilirsiniz.
Bir adet büyük boy turp
1/2 adet pancar
1/2 adet havuç
Bir avuç kırılmış ceviz içi
2 yemek kaşığı zeytinyağı
yarım limon.
Yapılışı: Sebzeleri doğrayın ve tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı ve limon suyunu ilave edin.
Bir adet taze rendelenmiş ayva
Toz tarçın
Bir avuç ceviz içi
Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi tozu
Bir yemek kaşığı bal
Göz kararı rondodan geçirilmiş yulaf
Yapılışı: Malzemeleri bir kapta kaşık yardımı ile iyice harmanlayıp el yardımı ile toplar halide şekil verip buzdolabında soğumaya bırakıyoruz.
2 adet Kudüs hurması
2 adet kavrulmuş badem
Az eritilmiş sütlü çikolata
Yapılışı: Hurmanın çekirdeğini çıkarıp badem ile doldurun. Sonra yarısını erimiş çikolata ile kaplayın ve buzdolabında bekletin.
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