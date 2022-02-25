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Kış döneminin en sevilen yemeklerinden biri olan lahana sarmasını zahmetsiz bir şekilde hazırlamanın püf noktaları burada!

24.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz döneminde genellikle zeytinyağlı yaprak sarma tercih edilirken kış sofralarının vazgeçilmezi lahana sarması oluyor. Gelin görün ki bu lezzetli yemeği yapmak bir hayli emek istiyor. Doğru tekniği bildikten sonra lahana sarmanın çok da zor olmadığını göreceksiniz. Kolay bir şekilde lahana sararak akşam sofralarınızı lezzetlendirmek ister misiniz?

Kış döneminin en sevilen yemeklerinden biri olan lahana sarmasını zahmetsiz bir şekilde hazırlamanın püf noktaları burada!

Lahana sarması, kış döneminde çokça yapılan yemeklerden biri. Yumuşacık dokusu, doyum olmaz lezzetiyle hem besleyici hem doyurucu olan lahanayı sarmak ise ustalık istiyor. Oldukça narin olan ve kolayca zarar görebilen lahana yapraklarını sarmak için tecrübeye ihtiyaç olsa da önereceğimiz yöntem ile daha önce hiç lahana sarmamış biri dahi kolaylıkla bu işin üstesinden gelebilir. Gelin, bu yönteme birlikte bakalım!

LAHANA SARMASININ İÇ MALZEMELERİ

Lahana sarmasının iç harcında kullanılanlar yöreden yöreye değişiklik gösterebiliyor. Bakalım bizim tarifimizde sarmanın iç harcına neler ekleniyor?

  • 1 su bardağı pirinç

  • Yarım su bardağı bulgur

  • 1 adet büyük boy soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • 2 adet domates rendesi

  • 1,5 yemek kaşığı salça

  • 1'er tatlı kaşığı kimyon ve karabiber

  • 2 tatlı kaşığı kuru nane

  • Yarım tatlı kaşığı pul biber

  • 3 çay kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

LAHANA SARMASININ İÇ TARİFİ

  • Öncelikle zeytinyağını tavaya dökün.

  • Ardından yemeklik doğradığınız soğanı, pembeleştikten sonra da pirinç ve bulguru ekleyin.

  • Biraz kavurduktan sonra salçayı ekleyip güzelce karıştırın.

  • Salçayı da yeterince kavurduktan sonra sıra geldi baharatlara.

  • Tuz ve baharatları yedirdikten sonra 1,5 su bardağı su ekleyerek tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişirin.

KOLAY SARMAK İÇİN LAHANAYI NASIL KESMELİSİNİZ?

Lahanayı kolayca sarmak için çiğ halde ve yapraklarını soymadan kesmelisiniz.

  • Lahanayı 3 eşit parçaya ayırın.

  • Daha sonra her bir parçayı da 3 eşit parçaya bölün. Böylece lahana 9 farklı parçaya ayrılmış olacak.

  • Orta parça kare, kenar parçalar ise üçgen benzeri bir şekil alıyor.

  • Ardından lahana yapraklarını sıcak su içerisinde 2-3 dakika boyunca, yani sertliğini kaybedinceye dek pişirin.

  • Yapraklar yumuşadıktan sonra hazırladığınız iç harcından 1 tatlı kaşığı kadar koyun. Yapraklara önceden şekil verdiğiniz için sarmanın ne kadar kolay olduğuna şaşıracaksınız.

  • Lahana sarmasının kenarlarını yaprak sarması gibi kapatmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine kenarları açık bırakıp yan yana ve sıkıca tencereye yerleştirirseniz sarmalar dağılmadan pişer.

  • Sarmaların üzerini hafif geçene kadar kaynar su ekleyin ve pişmeye bırakın. Afiyet olsun!


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