Kış gelmeden evinizde bu 2 kontrolü yapın! Faturanızı yarıya düşürecek

Kış aylarında evin sıcaklığını korumak, enerji tüketimini ve ısınma maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak kapı ve pencerelerdeki küçük boşluklar, dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesine ve içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasına neden olabilir.

Sosyal medyada Man In Shed adıyla tanınan ve TikTok'ta 67 binden fazla takipçisi bulunan kendin yap uzmanı John McGrath, paylaştığı bir videoda kış gelmeden yapılabilecek iki pratik uygulamayı anlattı. McGrath, kapı ve pencerelerdeki bazı mekanizmaların mevsime göre ayarlanabildiğini, zamanla yıpranan fitillerin ise yenilenebileceğini gösterdi.

1. KAPI VE PENCERELERDEKİ KIŞ AYARINI KONTROL EDİN

John McGrath'ın ilk önerisi, bazı kapı ve pencerelerde bulunan kilitleme mekanizmasının sıkılık ayarını kontrol etmek. Uzmanın gösterdiği sistemde, kapı kolu çevrildiğinde hareket eden yuvarlak pimler kapının kasaya doğru kapanmasını sağlıyor.

Bu pimlerin üzerindeki küçük işaretler, mekanizmanın sıkılık ayarını belirlemeye yardımcı olabiliyor. McGrath'a göre işaretin kapı kasasına doğru baktığı gevşek ayar, yaz ayarı olarak adlandırılıyor. Pim çevrilerek nötr konuma veya kapıya doğru bakan en sıkı ayara getirilebiliyor. En sıkı konum ise kış ayarı olarak biliniyor.

Uzman, soğuk havalarda daha sıkı bir kapanma sağlayan ayarın, kapı ve pencere çevresindeki hava sızıntılarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor.

Ancak bu ayar her kapı ve pencere modelinde bulunmuyor. Mekanizmanın türü ve üreticinin talimatları kontrol edilmeden pimleri zorlamak, kapanma sorunlarına veya donanımın zarar görmesine neden olabilir. Ayar yapılırken kapının rahatça kapanıp kapandığı ve kilidin sorunsuz çalıştığı da kontrol edilmeli.

2. ESKİMİŞ KAPININ FİTİLLERİNİ YENİLEYİN

Isı kaybını azaltmak için yapılabilecek ikinci işlem, kapı ve pencerelerin çevresindeki lastik benzeri fitilleri kontrol etmek. Bu parçalar zamanla sıkışabiliyor, esnekliğini kaybedebiliyor veya yıpranabiliyor. Böyle durumlarda kapı kapalı olsa bile çevresinden hava sızabiliyor.

McGrath, uygun fitillerin değiştirilmesinin oldukça basit bir işlem olabileceğini belirtiyor. Uzmanın gösterdiği yöntemde, eski fitil düz uçlu bir tornavida yardımıyla dikkatlice yuvasından çıkarılıyor. Ardından kapı veya pencerenin ölçüsüne ve modeline uygun yeni fitil seçiliyor.

Uzman, yapı marketlerde ve yapı malzemeleri satan mağazalarda farklı kapı ve pencereler için PVC doğrama sistemlerine uygun fitiller bulunabildiğini söylüyor. Ancak her fitilin her modele uyacağı varsayılmamalı; satın almadan önce mevcut parçanın profili ve ölçüsü kontrol edilmeli.

Yeni fitili yerleştirirken şu adımlara dikkat edilebilir:

Eski fitili çıkarın: Fitili yuvasından dikkatlice ayırın. Çerçeveye zarar vermemeye özen gösterin.

Uygun yedek parçayı seçin: Mevcut fitille aynı profile ve ölçülere sahip, kapı veya pencerenizle uyumlu bir ürün tercih edin.

Yeni fitili yerine oturtun: Fitilin ucunu yuvaya hizalayın ve kanal boyunca bastırarak yerleştirin.

Gereğinden fazla germeyin: Fitili çekerken uzatmamaya dikkat edin. Aşırı gerilen malzeme zamanla geri çekilebilir ve boşluk oluşturabilir.

Kapanışı kontrol edin: İşlem tamamlandığında kapı veya pencerenin düzgün kapandığından ve fitilin her noktada yerinde durduğundan emin olun.