Kış gelmeden evinizde mutlaka yapmanız gereken 5 temizlik!

Havaların soğuması ve günlerin kısalmasıyla birlikte evde geçirilen süre artıyor. Sıcak bir içecek eşliğinde battaniyenin altına girip dinlenmek, kış aylarının en keyifli alışkanlıkları arasında yer alıyor. Soğuk günlerde pencereler daha az açıldığında evde biriken toz, kir ve dağınıklık da daha fazla dikkat çekebiliyor.

Bu nedenle yalnızca ilkbaharda değil, kış öncesinde de kapsamlı bir temizlik şart. İşte soğuk havalar başlamadan önce tamamlamanız gereken 5 temizlik işi…

1. EVİNİZDEKİ GEREKSİZ EŞYALARDAN KURTULUN

Daha düzenli ve ferah bir evin ilk adımı, kullanılmayan eşyaları azaltmaktan geçiyor. Ortalıkta bulunan fazla eşya, tozun birikebileceği alanları artırırken temizlik yapmayı da zorlaştırıyor. Yerde duran kıyafetler, gelişigüzel bırakılmış küçük eşyalar ve evcil hayvan oyuncakları bile yaşam alanlarının daha dağınık görünmesine neden olabiliyor.

Bunun için her gün yaklaşık 10 dakikanızı evin ortak kullanım alanlarını toparlamaya ayırabilirsiniz. Eşyaları ait oldukları yerlere yerleştirmek, kullanılmayan ürünleri ayırmak ve ihtiyaç fazlası olanları bağışlamak, evde daha fazla alan açılmasını sağlayabilir.

Özellikle uzun süredir kullanmadığınız eşyaları gözden geçirmek, kış boyunca daha rahat hareket edebileceğiniz bir ortam oluşturmanıza yardımcı olur. Daha az eşya, daha kolay temizlik ve daha düzenli bir yaşam alanı anlamına geliyor.

2. KİLERİNİZİ VE MUTFAK DOLAPLARINIZI DÜZENLEYİN

Kış aylarında soğuk hava nedeniyle alışverişe daha seyrek çıkmak isteyebilir, bu nedenle mutfakta daha fazla erzak bulundurabilirsiniz. Ancak dolaplarda biriken ürünler düzenli olarak kontrol edilmediğinde son kullanma tarihi geçen gıdalar unutulabiliyor ve gereksiz israf ortaya çıkabiliyor.

Kış öncesinde kilerinizi gözden geçirerek son kullanma tarihi geçmiş ürünleri ayırabilir, uzun süredir bekleyen baharatları ve diğer erzakları kontrol edebilirsiniz. Böylece hangi ürünlere sahip olduğunuzu daha kolay görerek ihtiyaçlarınıza uygun bir alışveriş listesi hazırlayabilirsiniz.

Konserve ve paketli ürünleri üst üste yerleştirilebilen düzenleyicilerle gruplandırmak da aradığınız malzemeyi daha hızlı bulmanızı sağlayabilir. Ayrıca ilk giren ilk çıkar kuralını uygulayarak daha önce satın aldığınız ürünleri önce tüketebilirsiniz. Bu yöntem, gıdaların unutulmasını ve gereksiz yere bozulmasını önlemeye yardımcı olur.

3. ÇÖP KOVALARINI YIKAYIN VE DEZENFEKTE EDİN

Ev temizliğinde çoğu zaman gözden kaçan çöp kovaları, kötü kokuların ve kir birikiminin önemli kaynaklarından biri olabiliyor. Çöp poşeti çıkarıldıktan sonra bile kovanın içinde kalan kalıntılar nedeniyle rahatsız edici kokular oluşabiliyor.

Kış boyunca evde daha fazla vakit geçireceğiniz için çöp kovalarını önceden temizlemek iyi bir fikir olabilir. Bunun için üreticinin temizlik talimatlarına uygun şekilde sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanabilir, yüzeyleri uzun saplı bir fırçayla temizleyebilirsiniz. Ardından iyice durulayıp tamamen kurumasını sağlayabilirsiniz.

Sirke bazı kokuların giderilmesine yardımcı olsa da tek başına güvenilir bir dezenfektan olarak kabul edilmemelidir. Dezenfeksiyon gerekiyorsa uygun bir ürünün etiketindeki talimatları izlemek önemlidir. Ayrıca temizlik ürünlerini, özellikle çamaşır suyunu sirke veya başka kimyasallarla kesinlikle karıştırmamalısınız.

Kovaların yalnızca içini değil, kapağını ve dış yüzeylerini de temizlemeyi unutmayın. Temizlik sonrasında tamamen kurutmak, yeniden koku oluşmasını azaltmaya yardımcı olabilir.

4. PENCERELERİNİZİ TEMİZLEYİN

Havaların kapalı olduğu dönemlerde evin daha aydınlık görünmesi için temiz pencereler büyük önem taşıyor. Camlarda biriken toz ve kir, içeri giren doğal ışığı azaltabiliyor. Kış aylarında gün ışığından yararlanmak zorlaştığı için pencerelerin temizliği evin daha ferah görünmesine katkıda bulunabilir.

Cam temizliği için su ve beyaz sirkeyi eşit oranlarda karıştırarak bir solüsyon hazırlayabilirsiniz. Karışımı cama süngerle nazikçe uyguladıktan sonra bir cam sileceğiyle yukarıdan aşağıya doğru temizleyebilirsiniz. Her hareketten sonra sileceğin lastik kısmını silmek, camda iz kalmasını azaltmaya yardımcı olur.

Temizlik sırasında camların çok sıcak veya doğrudan güneş ışığı altında olmamasına dikkat etmek de iz oluşumunu azaltabilir. Özellikle soğuk havalarda pencereleri temizlerken güvenli koşulları sağlamayı ve yüksek katlarda tehlikeli biçimde dışarı uzanmamayı unutmayın.

Temiz pencereler evin daha aydınlık görünmesine yardımcı olurken gün ışığından daha iyi yararlanmanızı da sağlayabilir.

5. HALI VE KOLTUKLARA DERİNLEMESİNE TEMİZLİK YAPIN

Kış aylarında evde geçirilen zaman arttıkça halı ve koltuklar daha yoğun kullanılıyor. Bu yüzeylerde toz, kir, evcil hayvan tüyleri ve alerjenler birikebiliyor. Düzenli temizlik yapılmadığında biriken kirler, evin genel temizliğini ve iç mekân konforunu olumsuz etkileyebiliyor.

Kış gelmeden önce halıları ve koltukları ayrıntılı şekilde temizlemek, yaşam alanlarını daha bakımlı hâle getirebilir. Öncelikle yüzeyleri iyice süpürmek, ardından kumaşın özelliklerine uygun bir temizlik yöntemi uygulamak gerekiyor. Buharlı veya yıkamalı temizlik yöntemleri tercih edilecekse ürünün bakım talimatları dikkate alınmalı.

Temizlikten sonra halı ve koltukların tamamen kuruması da oldukça önemli. Yeterince kurumayan kumaşlarda nem ve kötü koku oluşabilir. Bu nedenle mümkün olduğunda ortamı havalandırmak ve temizlenen yüzeyleri tamamen kuruyana kadar kullanmamak gerekiyor.

Kış öncesi yapacağınız bu beş temizlik işi, evinizi daha düzenli ve konforlu hâle getirmenize yardımcı olabilir. Böylece soğuk günlerde temizlikle uğraşmak yerine sevdiklerinizle vakit geçirmeye ve evinizin keyfini çıkarmaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.