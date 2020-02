Diyetisyen Merve Tuysuz, kış günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Güneşin etkisini azaltması ile ısı değişimlerine maruz kalan metabolizmanın, soğuk hava ile daha kolay mücadele etmek için yavaşlamaya başladığını belirten Diyetisyen Merve Tuysuz, “Kış aylarından bağışıklık sistemimizin de etkilendiği hava değişimi daha kolay nezle ve grip gibi hastalıklara sebep olur. Güneşin etkisinin de azalmasıyla depresyon ve yorgunluk hissinde artış görülür. Bu durumlara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Aktif ve güçlü bir savunma mekanizmasının temelinde yeterli ve dengeli beslenme bulunur. Bunun yanında özellikle bakterilere karşı vücudu zararlı maddelere karşı koruyan C vitamini tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu mevsimde portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller C vitamini içeren meyvelerdir. Meyvelerin yanı sıra limon, brokoli, pul biber besinler de aynı şekilde yüksek antioksidant içermektedir. C vitamini yeterli miktarda almak için sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor” dedi.