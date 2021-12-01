Kış sofralarına lezzet Antep mutfağından geliyor: Etli ve nohutlu tadına doyulmaz kabaklama tarifi

Sofranıza geleneksel Türk mutfağından yeni bir tarif kazandırmak için kabaklama, hem doyurucu hem de leziz bir alternatif. Siz de mevsiminde sebze tüketmeye dikkat ediyorsanız kış kabaklarıyla hazırlanan bu tarif favorilerinizden biri olacak!
MALZEMELER:
2 kilogram kış kabağı
350 gram kuşbaşı dana eti
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 adet büyük boy soğan
4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
2 su bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1/2 kase sumak ekşisi (alternatif olarak 2 yemek kaşığı nar ekşisi de kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı olarak tereyağı)
2 tatlı kaşığı kuru nane
1 tutam pul biber
1 tutam karabiber
HAZIRLANIŞI:
Kabaklama için öncelikle dana etini pişirin ve nohutu haşlayıp kenarda bekletin. Nohutu bir gece önce suda bekletmeniz işinizin kolaylaşmasını sağlar.
Soğanları yemeklik küp küp doğrayın.
Kabakları da soyun ve onları da küp küp doğrayın.
Yemeğinizi pişireceğiniz tencerede 3 yemek kaşığı sıvı yağ ile soğanlarınızı renkleri değişmeye başlayıncaya kadar kavurun.
Kavrulmuş soğanlara domates salçası ekleyip birlikte 1-2 dakika daha kavurun.
Ardından doğradığınız kabakları tencereye koyup tuz ile lezzetlendirin ve üzerine sıcak su ekleyin. Elinizde varsa sıcak su yerine et suyu ya da ilik suyu koyarak yemeğinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Kabaklarınızın yumuşamasını bekleyin ve bu aşamayı kısık ateşte gerçekleştirin.
Kabaklar ocakta pişerken sarımsakları küçük küçük doğrayıp hazırlayın.
Kabaklar yeterince yumuşayınca önceden hazırladığınız pişmiş dana eti, haşlanmış nohut ve doğranmış sarımsakları tencereye ekleyin. Ardından karabiber ve pul biber ekleyin.
Yemeğinize malzemelerin üstünü geçmeyecek kadar su koyup yemeğinizi kısık ateşte pişmeye bırakın.
Kabaklar piştikten sonra sumak ekşisi ya da nar ekşisini ekleyip ocağın altını kapatın.
Bir sos tenceresinde damak tadınıza göre zeytinyağı ya da tereyağı kızdırıp 2 tatlı kaşığı kuru nane ekleyin.
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