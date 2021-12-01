Kış sofralarına lezzet Antep mutfağından geliyor: Etli ve nohutlu tadına doyulmaz kabaklama tarifi

Sofranıza geleneksel Türk mutfağından yeni bir tarif kazandırmak için kabaklama, hem doyurucu hem de leziz bir alternatif. Siz de mevsiminde sebze tüketmeye dikkat ediyorsanız kış kabaklarıyla hazırlanan bu tarif favorilerinizden biri olacak!

KABAKLAMA

MALZEMELER:

2 kilogram kış kabağı

350 gram kuşbaşı dana eti

2 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet büyük boy soğan

4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 kase sumak ekşisi (alternatif olarak 2 yemek kaşığı nar ekşisi de kullanabilirsiniz)

3 yemek kaşığı zeytinyağı (isteğe bağlı olarak tereyağı)

2 tatlı kaşığı kuru nane

1 tutam pul biber

1 tutam karabiber

1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI: