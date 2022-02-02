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"Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyasıyla Suriye'ye 719 tır yardım gönderildi

02.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyasıyla Suriye'ye 719 tır yardım gönderildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın "Kış Kapıda Yalnız Bırakma" kampanyası kapsamında, kasım ayından bu yana Suriye'ye 719 yardım tırı ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yazılı açıklamasında, savaş mağduru aileleri kış mevsiminde de yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Suriyeli savaş mağduru sivillerin kışın yaşam şartlarının daha da zorlaştığını bildiren Tosun, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl kasım ayında başlatılan 'Kış Kapıda Yalnız Bırakma' kampanyamız devam ediyor. Kampanya yoğun bir teveccüh gördü. Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bağışlarla yürütülen kampanya kapsamında şu ana kadar Öncüpınar ve Cilvegözü sınır kapıları üzerinden Suriye'ye 719 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. Yardımların içerisinde kömür, battaniye, sünger yatak, gıda, soba, hijyen ürünü gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Aileler, yardım malzemeleri sayesinde en azından kışı bir nebze olsun sıcaklık içerisinde geçiriyorlar."

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