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Kış şartlarına rağmen çocukluğunun geçtiği yaylayı ağaçlandırmaya çalışıyor

20.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'dan emekli olup Türkiye'ye dönen 56 yaşındaki Mustafa Karapınar, çocukluğunun geçtiği yaylaya fidan dikip bakımlarını yapıyor - Mustafa Karapınar: - "Geçen yıl 100, bu yıl da 50 fidan diktim. Aşağı yukarı 3 bin metrekare alanı yeşillendirdim. Ömrüm yettiğince bu dağlara her yıl 150 fidan dikmeyi düşünüyorum" - "Yaylaya geldiğimde evime uğramadan önce ağaçları kontrol etmeye, bakımlarını yapmaya gidiyorum. İlerde sulama tesisatı da döşemeyi düşünüyorum. Diktiğim ağaçlar inşallah zamanla büyüyecek"

SAVAŞ GÜLER - Hollanda'dan emekli olduktan sonra Konya'ya kesin dönüş yapan 56 yaşındaki Mustafa Karapınar, çocukluğunun geçtiği yaylayı ağaçlandırmayı hedefliyor.

Karapınar, 1993 yılında Konya'dan ayrılarak Hollanda'ya çalışmaya gitti. Bir gıda firmasında çalışan Karapınar, 45 yaşındayken kendisine tanınan emeklilik hakkını kullanarak 2012'de emekli oldu.

Türkiye'ye dönen Karapınar, çocukluğunun geçtiği Hadim ilçesine bağlı Perşembe yaylasını iki yıldır kendi imkanlarıyla fidan dikerek yeşillendirmeye başladı.

Kar kış demeden hem fidan diken hem de onların bakımlarını yapan Karapınar, AA muhabirine, yaylalarının bulunduğu bölgede, arazi yapısından dolayı çok fazla ağaç yetişmediğini söyledi.

Geçen yıl bölgedeki dağların yamaçlarına ağaç dikme kararı alarak işe koyulduğunu ifade eden Karapınar, "Geçen yıl 100, bu yıl da 50 fidan diktim. Aşağı yukarı 3 bin metrekare alanı yeşillendirdim. Ömrüm yettiğince bu dağlara her yıl 150 fidan dikmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Karapınar, yaylaya ağaç diktiğini gören diğer vatandaşların da bu etkinliğe katılmak istediğini anlattı.

Perşembe yaylasının çevresindeki yaklaşık 40 kilometrelik alanın ağaçsız olduğunu vurgulayan Karapınar, "Yaylamıza karşıdan baktığımda ağaç göremeyince üzülüyorum. Birkaç ağaç bile olsa daha güzel görünür. Rahmetli babam da çok ağaç dikmiş. Ben de devam ettireceğim. Benden sonraki neslim de inşallah ağaç dikmeye devam eder." ifadelerini kullandı.

- "Eve uğramadan ağaçları kontrol ediyorum"

Ağaç dikmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Karapınar, şunları söyledi:

"Bu bende bir heves. Yaylaya geldiğimde evime uğramadan önce ağaçları kontrol etmeye, bakımlarını yapmaya gidiyorum. İleride sulama tesisatı da döşemeyi düşünüyorum. Diktiğim ağaçlar inşallah zamanla büyüyecek. Memleketimize sevdamız yüzünden kar kış demeden ağaç dikip, bakımlarını yapıyorum. Geçen sene diktiğim fidanları keçiler yemiş ama pes etmedim, yerlerine yeni fidanlar diktim. Fidan dikimi yaptığım bölgeyi telle çevirerek hayvanlardan koruyacağım."

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