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Kış sebzeleri nelerdir? Kış sebzelerini mevsiminde tüketin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla birlikte sağlıklı beslenme ve bağışıklığın güçlendirilmesi de hastalıklardan korunmak için oldukça önemli. Mevsim sebzelerinin hastalıklardan korunmak açısından önemli olduğunu ve doğal vitamin içerdiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, "Genellikle vücudun vitamin ihtiyacının meyvelerden karşılanması gerektiğine yönelik bir algı olsa da sebzeler de hiç azımsanmayacak derecede vitamin deposu” açıklamasında bulundu.

Kış sebzeleri nelerdir? Kış sebzelerini mevsiminde tüketin

Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin kış hastalıkları, kanseri, diyabet, kalp, kolesterol ve göz hastalıklarından da korunmaya yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir "Dört mevsim birçok sebze ve meyveyi kolaylıkla bulabiliyor olsak da her sebzenin mevsiminde tüketilmesi çok önemli” dedi.

KIŞ SEBZELERİ NELERDİR?

Lahana: Lahanagiller kükürtlü besin olduğu için pişirilerek tüketilmesi önerilir. Posa içeriği yüksek, mide ve bağırsakları korumada yardımcıdır. Şeker hastalığı ve kolon kanserine karşı koruyucudur.

Brüksel lahanası: Lahanagillerden bir sebzedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimini azaltır. Diyet lifi açısından yüksektir; kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltır. Omega-3 yağ asitleri içerir.

Brokoli: Lahanagillerden bir diğer sebzedir. Çiğ halinin yüzde 90’ı sudan oluşur. Lif içeriği çok yüksek olduğundan bağırsakları korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok sebzeden fazla protein içerir. Kolesterolü azaltmaya yardımcıdır ve kanser riskini azaltır.

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Karnabahar: Lif içeriği yüksek bir besindir. Sindirim sistemini kronik hastalıklardan korur. Sulforafan miktarı yüksek olduğundan kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi hastalıklarda riski azaltmada önemli rol oynar.

Pazı: Antioksidan içeriği yüksektir. Şeker, kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır. Göz sağlığında etkilidir ve beyin fonksiyonlarını destekler.

Bal kabağı: A vitamini açısından zengindir. Göz sağlığında etkilidir ve akciğer kanserine karşı koruyucu rol oynar. Cildin genç görünmesine yardımcı olur.

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Yer elması: Diyabet hastaları için alternatif tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Kabızlık tedavisinde kullanılabilir. Antioksidan bileşenler sayesinde kanser riskini düşürmekte yardımcı olur.

Ispanak: Lif ve karotenoid içeriği yüksektir. Göz sağlığını korur, kan şekerini dengeler, içerdiği antioksidanlar sayesinde kanser riskini düşürür.

Kereviz: Antioksidan ve lif içeriği yüksektir. Kan kolesterol seviyesini dengeler ve Alzheimer hastalığında yardımcıdır.

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Pırasa: Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Folik asit içeriği yüksektir, yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektini önler. Vitamin A içeriği yüksektir.

Turp: Kan basıncını dengeler, kardiyovasküler sistem hastalıkları ve sindirime yardımcıdır. Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

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