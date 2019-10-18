Kış sebzeleri nelerdir? Kış sebzelerini mevsiminde tüketin

Sebzenin mevsiminde tüketilmesinin kış hastalıkları, kanseri, diyabet, kalp, kolesterol ve göz hastalıklarından da korunmaya yardımcı olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir "Dört mevsim birçok sebze ve meyveyi kolaylıkla bulabiliyor olsak da her sebzenin mevsiminde tüketilmesi çok önemli” dedi.

KIŞ SEBZELERİ NELERDİR?

Lahana: Lahanagiller kükürtlü besin olduğu için pişirilerek tüketilmesi önerilir. Posa içeriği yüksek, mide ve bağırsakları korumada yardımcıdır. Şeker hastalığı ve kolon kanserine karşı koruyucudur.

Brüksel lahanası: Lahanagillerden bir sebzedir. Bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan içeriği yüksek olduğu için kanser gelişimini azaltır. Diyet lifi açısından yüksektir; kalp hastalıkları ve diyabet riskini azaltır. Omega-3 yağ asitleri içerir.

Brokoli: Lahanagillerden bir diğer sebzedir. Çiğ halinin yüzde 90’ı sudan oluşur. Lif içeriği çok yüksek olduğundan bağırsakları korumaya yardımcıdır. Brokoli birçok sebzeden fazla protein içerir. Kolesterolü azaltmaya yardımcıdır ve kanser riskini azaltır.