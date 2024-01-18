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Kış sezonunu sakin geçiren Kapadokya yarıyıl tatiline hazır

AA AA
18.01.2024 11:07 | Son Güncelleme:
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Kış aylarını sakin geçiren Kapadokya bölgesindeki turistik işletmelerde yarıyıl tatilinde yerli turistlerin yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra tur aktiviteleri ile her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken Kapadokya'daki tesislere, yarıyıl tatiline günler kala rezervasyon talepleri gelmeye devam ediyor.

Bu hafta sonu başlayacak ve iki hafta sürecek tatil döneminde dinlenmek için bölgeyi tercih edecek ailelerin sakin geçen kış turizmine katkı sunması bekleniyor.

Sıcak hava balonu, ATV, at ve deve turları ile vadi gezisi gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı bölgedeki işletmeler, yarıyıl tatili öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine, bahar aylarında başlayacak yeni turizm sezonu öncesi yaşanan hareketliliğin sektör için memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Mevsim koşulları itibarıyla sahil turizminin kapalı olmasının kültürel ve doğa turizm merkezlerine ilgiyi artırdığını aktaran Durmaz, "Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizin Kapadokya'yı görmek isteyeceğini biliyoruz. Sıcak hava balonu turu fiyatlarının da aşağı çekilmesinden dolayı yoğunluk bekliyoruz. Bu dönem balon turlarındaki indirim yerli turistleri cezbedecek gibi görünüyor. Yarıyıl tatilinde yoğunluk bekliyoruz." diye konuştu.

Bölgede konaklama tesisleri ve tur hizmeti sunan firmalardan oluşan NOSS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kahraman, yarıyıl tatili dolayısıyla yurt içi rezervasyon taleplerinde artış olduğunu söyledi.

YÜZDE 80 DOLULUK BEKLENİYOR

Kapadokya'nın her dönem ilgi gören turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tesislerde yüzde 100 dolulukla geçen yılbaşının ardından ocak ayı başında sakinlik vardı. Son bir haftadır ciddi bir rezervasyon talebi alıyoruz. Şu anda bölgedeki doluluk yüzde 50 olmakla beraber tatil yaklaştıkça yüzde 80'lere ulaşılacağını düşünüyoruz. Kapadokya tüm kesimden misafirlere hitap eden bir bölge. Özellikle aileler için çok uygun bir turizm merkezi. Havalar çok soğuk değil. Kapadokya bölgesi, ailece aktivitelere katılıp keyifli vakit geçirebilecekleri bir nokta. 2024 yılından umutluyuz. Önce pandemi ardından da geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle hedeflerimizde bir parça gerileme olmuştu. Bu yıldan çok umutluyuz. Özellikle 20 Şubat'tan itibaren Asya, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden ciddi oranda misafir bekliyoruz."

Turizmci Özkan Erbaşı da bölgede farklı bütçelere uygun konaklama imkanlarının bulunduğunu, at, arazi araçları ve ATV motorlarla düzenlenen tur etkinliklerinin ilgi gördüğünü dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir Kapadokya yarıyıl tatili

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