Okulların ara tatile girmesine az bir zaman kaldı. Kış tatili için gezilecek en güzel yerleri biliyor musunuz? İşte gidince hayran kalacağınız en güzel adresler. Planlarınızı hazırlayıp, yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Kış tatili için Türkiye’deki en güzel noktalar! 170 TL’ye rüya gibi tatil...

Tarih ve doğa iç içe: Akdamar/Van Binlerce yıl öncesinden kalma yapıların arasında dolaşırken kendinizi zamanda yolculuk yapmış gibi hissedeceksiniz. Bakir vadi ve nehir yatakları ile Akdamar kış için mükemmel bir tatil rotası.

Araplar, Urartular, Ermeniler ve Türkler gibi 24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış olan bölgede, yüzlerde eser yer almakta. Akdamar’da dolaşırken bakacağınız yeri şaşırabilirsiniz.

Van Gölü’nün içindeki adada yer alan Akdamar Kilisesi, ortaçağ Ermeni mimarisinin en iyi örneklerinden.

Van Gölü’nün mavi suları, heybetli Artos Dağı, Akdamar’ın büyüleyici manzarasına bir de kar düştü mü, hayranlık uyandıran bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Akdamar’ın güzelliklerine doymadınız mı? Bahar’da ayrı bir güzel olan bölgeye tekrar gitmenizi tavsiye ederiz.

Masal diyarı: Ayder/Rize

Karadeniz bölgesinin her noktası cenneten bir parça gibi. Kaçkar Dağı’nın eteklerinde bulunan yayların hepsi yazın yeşil doğası, kışın karla kaplı manzarası ile büyüleyici oluyor. O bölgenin öne çıkan noktası ise Ayder Yaylası.

Kış mevsiminde karla kaplı vadi, sık çam ağaçlarıyla dolu orman ve ağaç evler harika fotoğraflar çekebileceğiniz manzaralara ev sahipliği yapıyor. Beyaza bürünen ağaçların arasından yayalaya çıkarken kendinizi bir rüyanın içindeymiş gibi hissedeceksiniz.

Ateşin başında harika Ayder manzarasının tadını çıkarırken, bir taraftan da doğanun verdiği pozitif enerji ile ruhunuzu dinlendireceksiniz. Oksijen deposu olan Karadeniz havası, yenilenmenizi sağlayacak.

En romantik adres: Gölcük-Abant/Bolu Kış mevsiminin vazgeçilmez noktalarından biri olan Bolu, özellikle Gölcük ve Abant’ın sunduğu harika manzarasıyla kendine hayran ediyor. Bolu’daki ilk durağınız meşhur Gölcük Tabiat Parkı olmalı.

Hava durumu müsaitse bisiklet kiralayıp, tüm bölgeyi keşfederek dolaşabilirsiniz. Yol boyunca inanılmaz doğası sizi o kadar şaşırtacak ki sık sık durup fotoğraf çekeceksiniz.

Çam ağaçlarıyla çevrili Abant’ta lapa lapa yağan karla birlikte doğa size harika bir seyir keyfi yaşatacak. İstanbul ve Ankara’ya sadece birkaç saat uzaklıkta olan bölge, hafta sonu için güzel bir alternatif.

İçinizi ısıtacak bir kış masalı: Doğu Ekspresi/Ankara/Kars Instagram sayesinde son dönemin en popüler rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, maceraperest gençlerin ilk tercihi arasında yer alıyor.

Doğu Ekspresi ile Anadolu’yu kış mevsiminin doyumsuz manzarası eşliğinde seyahat etmenin keyfini süreceksiniz. Bir gün süren yolculuk boyunca bol bol fotoğraf çekeceğinize emin olabilirsiniz.

Ankara’dan kalkan Doğu Ekspresi treni Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’u geçerek Kars’a ulaşıyor.

Dağdaki tarih: İshak Paşa Sarayı/Ağrı Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden tarihi İshak Paşa Sarayı’na kar düştü mü fotoğrafçıların akınına uğruyor.

Doğu Anadolu'nun en görkemli tarihi mekanlarından, 2 bin rakımlı Doğubayazıt'ta hakim bir tepede bulunan kartal yuvası görünümlü tarihi İshak Paşa Sarayı'nı kaplayan beyaz örtü manzarasına hayran kalacaksınız.

Huzur noktası: Safranbolu/Karabük Osmanlı’nın Parmak İzi denilen eserlere ev sahipliği yapan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’Nde yer alan Safranbolu, kışın özellikle görülmesi gereken yerlerden.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan bölge, geçtiğimiz yıl 1 milyon 200 binden fazla misafire ev sahipliği yaptı.

Osmanlı’dan kalma cami, medrese, konak, çeşme, han ve hamamlarıyşa açık hava müzesini andıran Safranbolu’dan keşfedecek çok yer var. İncekaya Su Kemeri, Türkiye’nin en uzun mağaralarından birisi olan Mencilis Mağarası, cam seyir terası ve kanyonları gezilecek yerlerden sadece bazıları.

Kayak tatilinin gözdesi: Uludağ Kar sezonu açılınca başta İstanbullular olmak üzere, kayak severlerin aklına gelen ilk yer Uludağ oluyor. İstanbul’a dört saatlik uzaklıkta olan Uludağ, hafta sonu için ideal bir seçenek.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar motoru kiralayıp parkurun ve maceranın tadını çıkarmalısınız. Gerekli ekipmanlarınız varsa Uludağ'ın zirvesine bir yürüyüş yapabilirsiniz.

Bursa merkeze karayoluyla yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan, 9 kilometrelik hatta sahip teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan "Oteller Bölgesi"nde, 6 binin üzerinde yatak kapasitesi ve çeşitli kurum ile kuruluşlara ait misafirhanelerle farklı konaklama imkanları sunan Uludağ'da keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Kış aylarında kar yağışı ile birlikte bambaşka bir güzelliğe bürünen bölgeye hem yerli hem de yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.