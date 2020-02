Kısa Mola Merkezleri ‘Sanatta Engel Yok’ diyecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Milas ve Fethiye ilçelerinde faaliyetine devam eden Kısa Mola Merkezlerinde ‘21 Mart Down Sendromu’ gününde açılacak olan ‘Sanatta Engel Yok’ başlıklı farkındalık sergisi için hazırlıklar devam ediyor.

Sosyal ve vatandaş odaklı hizmetleriyle Türkiye’de ilkleri yapan, vatandaşların daha çağdaş, daha modern bir Muğla’da yaşaması için projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı daha sonra Milas ve Fethiye ilçelerinde de faaliyete başlayan Kısa Mola Merkezleri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Milas ve Fethiye ilçelerindeki Engelli Ailelerine Kısa Mola tesislerinde ‘21 Mart Dünya Down Sendromu’ gününde açılacak olan ‘Sanatta Engel Yok’ başlıklı farkındalık sergisi için hazırlıklar hız kesmiyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki görsel sanatlar öğretmenleri tarafından haftanın 2 günü sürdürülen çalışmalarda tuval üzerine akrilik boya uygulaması yapılıyor. Farklı sanat akımlarının yorumlamaları ile uygulama da yapan bireyler, ‘21 Mart Down Sendromu’ gününde açılacak olan Sanatta Engel Yok’ başlıklı farkındalık etkinliğinde sergilenmek üzere bugüne kadar 50 adet çalışma gerçekleştirdi.