'Kısa sürede açıklanır!' Jorge Jesus için sürpriz iddia! Herkesi ters köşe edecek...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı - lacivertliler, bordo - mavili ekibi mağlup ederek lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'nin sezon başında takımın başına getirdiği ve 1 yıllık sözleşme imzaladığı Jorge Jesus için iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Daha önce birçok kez Brezilya Milli Takımı, Portekiz Ligi ve Brezilya Ligi ekipleriyle adı anılan deneyimli çalıştırıcı için bu kez de Arabistan'dan flaş bir haber ortaya atıldı.

"ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI..."

Neewssports'un haberine göre Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevi için en yakın adayın Jorge Jesus olduğu kaydedildi.

Haberde Portekizli çalıştırıcı ile anlaşmanın kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe de Jorge Jesus ile görüşmelerini sürdürüyor. Jorge Jesus, yaptığı açıklamada "Ali Koç kalırsa ben de kalırım ancak başkan giderse ben burada olmayacağım" şeklinde konuşmuştu.

