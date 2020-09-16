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Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Neden mi?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Soğuk kış günlerinde taze, sulu ürünler tüketmek kulağa iyi gelse de aslında bu ürünlerin vitamin ve minerallerini kaybettiğini unutmamalıyız. Besin değerlerini kaybeden yiyecekler vücuda hiçbir şekilde yarar sağlayamaz.

Kışın ağzınıza bile sürmeyin! Neden mi?

Mevsimine uygun şekilde yiyecekler tüketmenin ne kadar önemli olduğunu bütün doktorlar ve beslenme uzmanları her defasında belirtiyorlar. Kışlık ve yazlık sebzelerin ayrımını biliyoruz ancak bu listede sizi şaşırtacak bazı şeyler var, işte detaylar.

KUŞKONMAZ

Taze kuşkonmaz yemek için en doğru mevsim bahar ayıdır. Kışın tüketilen kuşkonmazda vitamin ve mineral yoktur. Besleyecilik oranı neredeyse sıfıra düşer.

ÇİLEK VE YABAN MERSİNİ

Çilek mevsimi için en iyi mevsim yaz aylarıdır. Çilek, C vitamini bakımından zengindir. Yaban mersini ise cilt kanserini önlemeye yardımcıdır. Kış aylarında kilometrelerce uzaktan sevk edilen bu meyveler tat kaybı yaşar. Besim değerleri de olmadığı için kış aylarında donmuş çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

MISIR

Mısır sadece yaz aylarında yetişen bir gıdadır. Kış aylarında süpermarketlerde bulduğunuz mısırlardan uzak durun.

SÜT ÜRÜNLERİ

Kaymak ve süt, kışın dikkatli tüketilmelidir. Bu ürünler mukus salgılanmasını artırabilir. Halihazırda öksürük ve soğuk algınlığı olan kişilerin kış aylarında bu ürünleri tüketimi onları kötüleştirebilir. Bunun nedeni ise sütün balgam oluşturma ihtimalidir.

BONUS: ŞEKER

Şeker, özellikle kış aylarında kişiyi depresif ruh haline sokabilir. Şeker alımı vücudunuzdaki iltihaplanma süreçlerini tetikler. Bu sebeple kışın şeker tüketimini en aza indirmeniz tavsiye edilir.

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