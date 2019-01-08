TREND

Kışın öteki yüzü!

aris.aras aris.aras
YAŞAM  | 08.01.2019 10:20 | Son Güncelleme

Başkent'in sokaklarını bir bir gezen kağıt toplayıcıları hem çocuklarını okutabilmek için kağıt, hem de sokak hayvanları için yemek topluyor.

Onlar sırtlarındaki heybeleri olan çuval arabasıyla Başkent'in sokaklarını bir bir geziyorlar, kağıt ve karton toplayabilmek için. Onlardan biri de 53 yaşındaki Nazmi Temel. Temel 6 çocuğa bakıyor, karton toplayıp satıyor ama kış günü olmasından dolayı artık çok zor kağıt bulduğunu ve üşüdüklerini söyledi.

AW590659_04

Günde 5-10 TL anca kazandığını aktaran Temel, "4 çocuğum var ama okula göndermek için param yok. Kar yağdığından dolayı da gezip karton toplayamıyoruz, ellerimiz üşüyor. Aylık 500 TL bile kazanamıyorum. Çevre mahallelerin tamamını geziyorum ama karton bulamıyorum artık. Sabahtan akşama kadar bir torba bile toplayamıyorum" diye konuştu.

AW590659_05

Temel, rahatsızlığından dolayı bacağında kesik olduğu için çalışamadığını söyledi. Belediyeden kömür desteği aldıklarını belirten Temel ancak kömürün de bittiğini söyledi.

AW590659_06

47 yaşındaki kardeşi Nadir Temel de ağabeyinin artık hasta ve ailesini geçindiremeyecek durumda olduğunu söyledi.

AW590659_07

"2 ÇOCUĞUMU ÜNİVERSİTEDE OKUTUYORUM"

İsmini vermek istemeyen bir diğer kağıt toplayıcısı ise, bu işten kazandığı para ile iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getirdi.

AW590659_02

Aylık bin TL kadar ancak kazandığını ifade eden R.H., "Hem de kendimi ve çocuklarımı geçindiriyorum. Ben 35 sene ayakkabı imalatçılığı yaptım. Aslında bu işin kaldırılmasını istiyorum. Karton bulamadığım günler de oldu, benim çocuğum bir sene üniversiteye gidemedi, parasını yatıramadım. Mesela şu an gece dörtten beri ayaktayım. Gece de çalışıyorum, gerekirse uyumadan yine çalışırım" şeklinde konuştu.

AW590659_03

R.H., bir de 4 senedir sokak hayvanlarını besliyor, yaklaşık 100-150 tane hayvana yiyecek toplayıp arabasındaki yoğurt kaplarında taşıdığını ifade etti.

AW590659_08

İHA

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Türkiye bunu konuşuyor! 'Dünyada olmayan 6 element' açıklaması! Türkiye bunu konuşuyor! 'Dünyada olmayan 6 element' açıklaması!
Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara kış kağıt toplayıcıları

En Çok Okunan Trend Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Herkes onu merak ediyordu! Talihli isim ortaya çıktı

Markette eşekli protestoya ceza!

Markette eşekli protestoya ceza!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Ayakkabısını çalan hırsıza öyle bir not bıraktı ki!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

Henüz 9 yaşında! Herkes ona 'deha' diyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

'Hayalim metrobüs almak' demişti! Bakın ne oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

Türkiye bu haberle sarsıldı! Yorum Ana Haber'e damga vurdu

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Palu Ailesi gündemi sürüyor! Bir iğrenç iddia daha

Bir iğrenç iddia daha: Tokatlayarak arabaya soktu...

Kahramanmaraş'ta bulunmuştu! 'Dünyada olmayan 6 element' iddiasına açıklama

Türkiye bunu konuşuyor! 'Dünyada olmayan 6 element' açıklaması!

Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!

Çılgın fare motordan fırlayıp oto tamircilerini kaçırdı!

Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, mazot hırsızlığından yakalandı

Türkiye şampiyonu eski milli sporcu, hırsızlıktan yakalandı

Elazığ'da karda drift yapan 3 sürücüye ağır ceza!

Kameradaki görüntü onlara pahalıya patladı!

Bu meslek hem ayakları yerden kesiyor, hem zengin ediyor!

Bu meslek hem ayakları yerden kesiyor, hem zengin ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.