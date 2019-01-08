Kışın öteki yüzü!

Onlar sırtlarındaki heybeleri olan çuval arabasıyla Başkent'in sokaklarını bir bir geziyorlar, kağıt ve karton toplayabilmek için. Onlardan biri de 53 yaşındaki Nazmi Temel. Temel 6 çocuğa bakıyor, karton toplayıp satıyor ama kış günü olmasından dolayı artık çok zor kağıt bulduğunu ve üşüdüklerini söyledi.

Günde 5-10 TL anca kazandığını aktaran Temel, "4 çocuğum var ama okula göndermek için param yok. Kar yağdığından dolayı da gezip karton toplayamıyoruz, ellerimiz üşüyor. Aylık 500 TL bile kazanamıyorum. Çevre mahallelerin tamamını geziyorum ama karton bulamıyorum artık. Sabahtan akşama kadar bir torba bile toplayamıyorum" diye konuştu.

Temel, rahatsızlığından dolayı bacağında kesik olduğu için çalışamadığını söyledi. Belediyeden kömür desteği aldıklarını belirten Temel ancak kömürün de bittiğini söyledi.

47 yaşındaki kardeşi Nadir Temel de ağabeyinin artık hasta ve ailesini geçindiremeyecek durumda olduğunu söyledi.

"2 ÇOCUĞUMU ÜNİVERSİTEDE OKUTUYORUM"

İsmini vermek istemeyen bir diğer kağıt toplayıcısı ise, bu işten kazandığı para ile iki çocuğunu üniversitede okuttuğunu dile getirdi.