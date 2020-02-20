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Kışın yememeniz gereken 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kasvetli kış günlerinde taze, sulu ürünler günümüzü aydınlatmak için harika bir seçenek gibi dursa da aslında durum tam tersi. Mevsimi olmayan sebze ve meyveleri tüketmek sağlığınızı riske atabilir. Peki bu listede neler yer alıyor?

Kışın yememeniz gereken 6 yiyecek

Kış soğuklarında sağlığınızı koruyup hastalıklarla mücadele etmek istiyorsanız neler tükettiğinize dikkat etmelisiniz. Mevsimine göre beslenmek bu süreçte son derece önemli. Evet, kışın domates, salatalık, patlıcan, karpuz, kavun gibi yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya diğerleri? İşte kışın beslenmenizden çıkarmanız gereken 5 yiyecek daha...

KUŞKONMAZ

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Kuşkonmaz yemek için en iyi zaman mevsimi olan ilkbahardır. Kış mevsiminde tüketilen kuşkonmazın tadı ve dokusu farklıdır, vitaminler açısından da kayıplar gösterir. Kış döneminde Peru veya Çin'den sevkiyatı yapılan kuşkonmaz, ithalat sırasında daha az besleyici hale gelir.

PAKETLENMİŞ YEŞİLLİKLER

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Torbalı yeşillikler, tüketilmeyi kolay ve hızlı hale getirmek için önceden yıkanır ve doğranır . Ön yıkama, yeşilliklerin liflerine zarar verebilir ve içlerindeki vitamin kaybına yol açabilir. İlkbaharla birlikte sofranızda taze otlara, yeşilliklere yer vermeniz daha sağlıklı olacaktır.

ÇİLEK VE BÖĞÜRTLEN

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Yüksek miktarda C vitamini içeren çilek, tatlı aromasıyla en sevilen meyvelerin başında gelir. Yaban mersini ise cilt kanserini önlemeye ve beyin aktivitesini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ancak bu iki meyvelerin etkilerinden tam olarak faydalanmak istiyorsanız kesinlikle mevsiminde tüketmelisiniz. Kış mevsiminde tüketilen bu meyvelerin besin değeri düşüktür.

MISIR

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Kışın da market ve pazar tezgahlarında görebileceğiniz mısır, ne yazık ki düşündüğünüz kadar taze olmaz. Lezzetli bir süt mısır yemek istiyorsanız kesinlikle mevsimini beklemelisiniz.

ŞEKER

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Şeker, özellikle kış aylarında depresif haline teşvik edebilir. Şeker tüketimi, vücuttaki iltihaplanma süreçlerini tetikleyebilir ve dopamin salınımını azaltır. Kış mevsimi zaten kasvetlidir, bir de şeker tüketimini artırarak kendinizi daha fazla depresyone sürüklemeyin!

KIRMIZI ET

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İyi bir protein kaynağı olan kırmızı et, kasları ve metabolizmayı güçlendirmeye yardımcı olur. Ancak kırmızı eti sık tüketmek boğazda mukus konsantrasyonuna neden olabilir. Bu sebeple kış mevsiminde kırmızı et tüketmek yerine balık veya tavuk yemeyi tercih edebilirsiniz.

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