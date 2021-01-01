Kısıtlama gölgesinde yılın ilk cuma namazı kılındı

Eskişehir’de 2021 yılın ilk cuma namazı, cami ve avlularında sosyal mesafe kurallarına uyarak kılındı.

Korona virüs nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Dün akşam saat 21.00’da başlayan kısıtlama pazartesi günü sabah 5.00’e kadar devam edecek. Ancak kısıtlama olmasına rağmen 2021 yılın ilk günü cuma gününe denk gelmesi sebebiyle vatandaşlar, çevredeki camilere giderek cuma ibadetini yerine getirebileceklerini duyurulmuştu. Dolaysıyla cuma namazı için gelen vatandaşlar, 2021 yılının ilk cuma namazı pandemi nedeniyle devam eden sokağa çıkma kısıtlaması gölgesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı. Camiye gelen vatandaşlar, virüsün bulaşmaması için caminin içeresinden daha çok avlularda namaz kılmayı tercih ettiler.

Eskişehir Reşadiye Cami, Alâeddin Cami, Çarşı Cami, Tepebaşı Cami gibi birçok camide kılınan cuma namazında vatandaşlar, yeni yılın hayırlı olması ve dünyanın içinde bulunduğu Korona virüs korkusunun biran önce ortadan kayıp olması için dua ettiler.

Diğer yandan kısıtlama sebebiyle şehrin sokak ve caddeleri genellikle sessizliğe bürünürken, öğle saatlerinde camilere gitmek çıkan vatandaşlarla bir anlık da olsa bu sessizlik bozulmuştu.

