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Kısıtlama hayvan sevgisine engel olmadı

TOKAT HABERLERİ  | 12.12.2020 11:01 | Son Güncelleme

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hayvan severler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.Reşadiye Kaymakamlığından izin alan duyarlı vatandaşlar sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesi ve çöplük alanında besleme yaptı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde hayvan severler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.
Reşadiye Kaymakamlığından izin alan duyarlı vatandaşlar sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesi ve çöplük alanında besleme yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleyen duyarlı vatandaşlar yürekleri ısıttı. Eski bir koltuğu yuva yapan yavru köpeklerin sevimli halleri objektiflere yansıdı. Reşadiye’de bir kamu kurumunda çalışan Yusuf Duran, hayırsever vatandaşların destekleri ile sokak köpeklerini besleme yaptıklarını belirterek, “Kaymakamlıktan izin almak suretiyle ilçemiz merkezi ve itfaiye, emniyet amirliği, sanayi bölgesi ve çöp atılan alanda besleme yapmaya çalışıyoruz. Bizlere yardımcı olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.
Reşadiye esnaflarından Adem Sağlam da kısıtlama günlerinde ilçe merkezi ve sanayi bölgesinde sokak köpeklerine besleme yaptıklarını ifade ederek, “Bu süreçte bizlere destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Reşadiye’mizde sahipsiz köpeklere sokak hayvanlarına elimizden geldiğince bizlerde sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

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