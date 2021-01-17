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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkardı

17.01.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Kısıtlamadan muaf tutulan turistler Palandöken ve Cıbıltepe'de kayağın keyfini çıkardı

ERZURUM (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, hafta sonunu Erzurum'un Palandöken ve Kars'ın Cıbıltepe kayak merkezlerinde geçirdi.

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdi.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, Kovid-19 kuralları çerçevesinde kayak ve snowboard yaptı, kızakla kaydı.

Turistlerin, aileleriyle keyifli vakit geçirdiği gözlendi.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki otellerde konaklayan turistler de kısıtlamanın son gününde kayak yaparak eğlendi.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Cıbıltepe'ye gelen ziyaretçiler, eşsiz manzaraya karşı kayak yapmanın tadını çıkardı.

Kovid-19 kurallarına uyan turistler, kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı merkezde keyifli zaman geçirdi.

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