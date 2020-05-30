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Kısıtlamanın devam ettiği Van’da sokaklar güvercinlere kaldı

VAN HABERLERİ  | 30.05.2020 14:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Van’da boş sokaklar güvercinlere kaldı.Kurallara uyarak salgının önüne geçmeyi başaran birçok büyükşehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken Van’da kısıtlamalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında 2 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Van’da boş sokaklar güvercinlere kaldı.
Kurallara uyarak salgının önüne geçmeyi başaran birçok büyükşehirde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılırken Van’da kısıtlamalar devam ediyor. Gizli taziyelerle gündeme gelen ve vaka sayısında artışın devam ettiği kentin cadde ve sokakları kısıtlamadan dolayı bu hafta sonu da boş kaldı.

Boş sokaklar güvercinlere kaldı
Boş kalan sokaklarda güvercin yoğunluğu dikkat çekti. Sokakta gönüllerince yemlenen güvercinlerin görüntüsü güzel manzaralar oluşturdu. İnsan yoğunluğundan korkmadan rahat hareket eden kuşların keyifli anları kameralara yansıdı.

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