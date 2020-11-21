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Kısıtlamanın ilk gününde Osmaneli sokakları boş kaldı

BİLECİK HABERLERİ  | 21.11.2020 22:54 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Bilecik’in Osmaneli ilçesinde cadde ve sokalar boş kaldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede hafta sonu koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

Korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Bilecik’in Osmaneli ilçesinde cadde ve sokalar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede hafta sonu koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Bugün saat 20.00 itibariyle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaneli’nde de sokaklar adeta boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülen ilçe merkezinde sadece polisler ve belediye temizlik görevlileri ile paket servis yapan elemanlar görüntülendi.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, 2 günlük kısıtlama nedeni ile cadde ve sokaklarda dolaşıp vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Kaymakam Ünal “2 günlük kısıtlama nedeni ile ilçede cadde ve sokakları dolaştım. Gördüm ki Osmanelili hemşerilerimiz kurallara riayet ediyorlar. Vatandaşlarımıza bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi

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