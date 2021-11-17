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Kışlatılacak arılarda kuraklık nedeniyle kayıp bekleniyor

17.11.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş: - "Verim düşüklüğünün yanında bir de kışlatmalarda büyük bir arı kaybı olması bekleniyor. Yaz ve ilkbaharda yağmayan yağmurlar, arazinin kuruması ve çiçeklenme olmaması nedeniyle arılar polen alamadı ve yavruya yatamadı"

MUHAMMET MUTAF - Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden Kars'ta kışlatılacak arılardan, yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle yeterince yavru çıkmadığı için kayıp bekleniyor.

Yüksek rakımı, zengin fauna ve florasıyla önemli arıcılık merkezlerinden olan kentte, ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan kuraklık arıcıları olumsuz etkiledi.

Bu yıl bekledikleri verimi alamayan arıcılar, kışlatmaya hazırladıkları arılardan da kayıp bekliyor.

- "Arılar polen alamadı ve yavruya yatamadı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu da olan Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, AA muhabirine, bu yılın kurak geçmesinden dolayı arıcılık camiasının büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

Bal veriminde büyük kayıplar olduğunu ifade eden Ertaş, "Verim düşüklüğünün yanında bir de kışlatmalarda büyük bir arı kaybı olması bekleniyor. Yaz ve ilkbaharda yağmayan yağmurlar, arazinin kuruması ve çiçeklenme olmaması nedeniyle arılar polen alamadı ve yavruya yatamadı." diye konuştu.

Ertaş, arılar için kışlatma dönemine girildiğini hatırlatarak, kış mevsiminin çetin geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Arıda kayıp beklediklerini aktaran Ertaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl arılarda hemen hemen yüzde 50-60 kayıp olma ihtimali söz konusu. 2022'de arı kayıpları yüksek derecede olacağından dolayı bal kayıplarına da sebebiyet verecektir. Bu kolonilerin tekrar aynı seviyeye getirilmesi arıcılık camiası için en az 2-3 yıl gereken bir zaman süreci olacak. Şu anda kışlatmaya hazırlanmış arıların hiçbirinde bir dirhem yavru yoktur. Yağmayan yağmurlardan dolayı arazi kurak."

Arıcıların çoğunun verim düşüklüğü nedeniyle kışlatma balı olmadığı için arılara şerbet vermek zorunda kaldığını söyleyen Erdaş, "Bir an evvel tedbir alınmalı, destekleme verilmeli, arıcılarımızın en azından şeker ihtiyacının karşılanıp arıların bahara sağ çıkmaları için yavru attırmaları gereklidir." ifadelerini kullandı.

- "Arının stokunda bal ve polen yok"

Arıcı Serhat Aybek ise kuraklık engeline takıldıklarını belirtti.

Bu yıl verim olmadığını ve bal alamadıklarını ifade eden Aybek, şunları kaydetti:

"Normalde arılarımızı Iğdır'a götürürdük ama hem arıların iyi olmaması hem de maddi durumlardan dolayı götüremiyoruz. Kışlatmada kayıp mutlaka olacak. Çünkü arı hiç iyi durumda değil. Arının stokunda bal ve polen yok. Arı mevcudu çok kıstı. Yani kayıp çok olacağı için Iğdır'a bile götürmedik. Endişemiz ve kaybımız çok, seneye hiçbir umudumuz kalmadı."

Arıcılardan Turgut Aybek de yaklaşık 60 yıldır arı işiyle uğraştığını bildirdi.

Bal ve polen olmadan arı olmayacağına işaret eden Aybek, "Ana arı hem bal hem de polenle arıyı besler ve arı o şekilde olur. Bu yıl şurupla bal yapsan da polen olmadığı için arı bununla yapamaz. Ben bu yıla kadar böyle bir şey görmedim. 200 arıdan 100 gram bile petek bal alamadık." diye konuştu.

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