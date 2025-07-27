Kislyak'tan Fenerbahçe İtirafı: Mourinho Faktörü Transferde Etkili Oldu!

CSKA Moskova'nın Genç Yıldızı Matvey Kislyak, Fenerbahçe İlgisini ve Jose Mourinho ile Yaşadığı Görüşmeyi Açıkladı.

CSKA Moskova'nın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilenmesiyle ilgili çıkan haberlere son noktayı koydu.

RUS OYUNCU İTİRAF ETTİ!

Rus basınından Sports.ru'ya konuşan Kislyak, menajerinin kendisine Fenerbahçe'den bir ilgi olduğunu ilettiğini, ancak başlangıçta bu durumu çok önemsemediğini dile getirdi. "Menajerim aradı ve Fenerbahçe'den ilgi olduğunu söyledi. Ama çok da önemsemedim. İlgi ilgidir, birçok kulüp ilgi gösterebilir," ifadelerini kullanan Kislyak, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığını da belirtti. Ancak Kislyak'ın Fenerbahçe'ye transfer konusundaki düşünceleri, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmeden sonra değişti. Genç oyuncu, Mourinho ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisinin ciddiyetini anladığını vurguladı. "Mourinho ile konuşana kadar inanmadım. Onunla konuştuktan sonra bu işin ciddi olduğunu anladım," şeklinde konuştu. Kislyak, Mourinho'nun kendisini Fenerbahçe'ye istediğini ve projelerinden bahsettiğini de sözlerine ekledi. Mourinho'nun vizyonunun kendisini etkilediğini ve Fenerbahçe'ye transfer olma fikrine sıcak baktığını ifade etti.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor. CSKA Moskova'nın genç oyuncuyu bırakmaya ne kadar istekli olduğu ve Fenerbahçe'nin bonservis bedeli konusunda ne kadar ileri gideceği, transferin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe'nin Kislyak transferiyle orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Genç oyuncunun dinamizmi, top tekniği ve oyun zekası, onu Avrupa'nın birçok kulübünün radarına sokmuş durumda. Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirerek geleceğe yönelik önemli bir yatırım yapmış olacak. Ancak CSKA Moskova'nın oyuncuyu bırakmaya ne kadar istekli olduğu ve diğer kulüplerin de devreye girip girmeyeceği, transferin seyrini değiştirebilir. Kislyak'ın geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Matvey Kislyak'ın Fenerbahçe itirafı, transfer gündemine bomba gibi düştü. Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle transferin ciddiyet kazandığı anlaşılırken, CSKA Moskova'nın tavrı ve diğer kulüplerin ilgisi transferin sonucunu belirleyecek. Fenerbahçe taraftarları, genç yıldızın transferini heyecanla bekliyor.