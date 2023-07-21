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KISMET 5. BÖLÜM FULL İZLE! Kısmet dizisi hangi gün yayınlanıyor? 4. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

21.07.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmet 5. bölüm izle ekranı, dizinin Fox TV yayın akışı listesine yer almasıyla birlikte merak edildi. Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın başrolde olduğu dizi, ikili ilişkileri konu alıyor. Geçtiğimiz ay ekran yolculuğuna başlayan dizinin hangi gün yayınlandığı da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Kısmet dizisi hangi gün yayınlanıyor? 4. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı...

Kısmet fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenen diziler arasında yerini aldı. Ekranda bir ayını dolduran dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Merak edilen bir diğer konu ise Kısmet 4. bölüm özeti oldu. Dizinin izleyicileri Kısmet 4. bölüm ve Fox TV yayın akışını sorguluyor. İşte detaylar...

KISMET 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Doğan, Ceylan'ın teklifine bir türlü cevap vermez. Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister. Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye kimselerin beklemediği yeni bir kiracı taşınır.

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KISMET DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kısmet dizisi her hafta cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Kısmet yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KISMET 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan, Doğan'ın evlilik teklifini bir şartla kabul eder. Doğan da kendisine şart koşullanmasını kabullenmez. Cevdet, Zemzem'le ilgili bir problem yaşar ve yardım için apartman sakinlerine başvurur. Doğan ve Melike, Taner'in elindeki Roza ve güvenlikçiyi kurtarmak için yeni aksiyonun içine dalarlar.

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Kısmet
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kısmet
23:30 Yaz Şarkısı
02:00 Eşim Benzerim Yok
04:30 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen

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