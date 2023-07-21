KISMET 5. BÖLÜM FULL İZLE! Kısmet dizisi hangi gün yayınlanıyor? 4. bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Kısmet fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenen diziler arasında yerini aldı. Ekranda bir ayını dolduran dizinin yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor. Merak edilen bir diğer konu ise Kısmet 4. bölüm özeti oldu. Dizinin izleyicileri Kısmet 4. bölüm ve Fox TV yayın akışını sorguluyor. İşte detaylar...

KISMET 5. BÖLÜM FULL İZLE!

Doğan, Ceylan'ın teklifine bir türlü cevap vermez. Reis, Melike yüzünden iyice kafayı sıyıran Taner'e yardımcı olması için Doğan'dan yardım ister. Kısmet Apartmanı'nın birinci katındaki boş daireye kimselerin beklemediği yeni bir kiracı taşınır.

KISMET DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kısmet dizisi her hafta cuma günü izleyiciyle buluşuyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Kısmet yeni bölüm saat 20.00'de başlayacak.

KISMET 4. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan, Doğan'ın evlilik teklifini bir şartla kabul eder. Doğan da kendisine şart koşullanmasını kabullenmez. Cevdet, Zemzem'le ilgili bir problem yaşar ve yardım için apartman sakinlerine başvurur. Doğan ve Melike, Taner'in elindeki Roza ve güvenlikçiyi kurtarmak için yeni aksiyonun içine dalarlar.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Kısmet

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:30 Yaz Şarkısı

02:00 Eşim Benzerim Yok

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

