Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragman izle! 'Sahneler artsın'

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran yeni dizinin 7. bölümünden 2. fragman geldi. Dizideki sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizi takipçileri 'Araba sahnelerine bayılıyorum', 'Böyle sahneler artsın', 'Reytingler kesin artar' gibi yorumlar yaptılar.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

“Orada beklerim, yakınında olurum en azından...”



7.⁠ ⁠Bölüm 2. Tanıtımı 💥



Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv’de!#AltıÜstüİstanbul @atvcomtr pic.twitter.com/reypuy30AG — Altı Üstü İstanbul (@altiustuistdizi) July 23, 2026

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:

Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi.

Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü.

Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.

Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, özellikle Hasan'la yaşadığı duygu yüklü yüzleşme sahnesindeki etkileyici performansıyla sosyal medyada izleyicilerden tam not aldı.

Kapkap'ın öfke, kırgınlık ve hayal kırıklığını aynı anda hissettiren oyunculuğu, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.