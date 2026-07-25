MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragman izle! 'Sahneler artsın'

Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi görüyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran dizinin 7. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmandaki sahneler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragman izle! 'Sahneler artsın'
Öznur Yaslı İkier

Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap gibi isimlerin yer aldığı Atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümleri heyecanla bekleniyor.

Pazartesi akşamlarına damga vuran yeni dizinin 7. bölümünden 2. fragman geldi. Dizideki sahneler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizi takipçileri 'Araba sahnelerine bayılıyorum', 'Böyle sahneler artsın', 'Reytingler kesin artar' gibi yorumlar yaptılar.

**ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 7. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ:
Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragman izle! Sahneler artsın 1

Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü.

Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragman izle! Sahneler artsın 2

Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, özellikle Hasan'la yaşadığı duygu yüklü yüzleşme sahnesindeki etkileyici performansıyla sosyal medyada izleyicilerden tam not aldı.

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm 2. fragman izle! Sahneler artsın 3

Kapkap'ın öfke, kırgınlık ve hayal kırıklığını aynı anda hissettiren oyunculuğu, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Minik hayranına büyük jest! 'Beşibiryerde yollayacağım'Minik hayranına büyük jest! 'Beşibiryerde yollayacağım'
Son pozları yine gündemde! Beğeni yağdıSon pozları yine gündemde! Beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Feyyaz Duman Nehir Erdoğan Rahimcan Kapkap Altı Üstü İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten iddia! Savaşa dahil oldular

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Yazı Bodrum'da geçiriyor! Yıllara meydan okuyan güzellik...

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Binek oto ve motosikletlere asgari ÖTV uygulaması! 100 bin liradan az olmayacak

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

Moody's'ten Türkiye açıklaması! 2027 yılı işaret edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.