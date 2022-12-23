Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yeni sezonuyla yayın yolculuğuna tam gaz devam ediyor. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur'un bugün 11. bölümü ekranlara gelecek. Peki Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

KISMETSE OLUR 11. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle her akşam 18.30'da YouTube üzerinden yayınlanıyor.

Kısmetse Olur 11. bölümü izlemek için TIKLAYIN

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

