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Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

23.12.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur programı YouTube üzerinden yayınlanıyor. Ekranlara geri dönen izdivaç programı Kısmetse Olur'da 9 gelin adayı ve 9 damat adayı yer alıyor. Geçtiğimiz hafta eve veda eden isim Kaan olmuştu. Bu haftanın finalinde eve veda edecek aday merakla beklenirken 23 Aralık Kısmetse Olur izleme linki de araştırılmaya başlandı. Peki Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yeni sezonuyla yayın yolculuğuna tam gaz devam ediyor. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur'un bugün 11. bölümü ekranlara gelecek. Peki Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

KISMETSE OLUR 11. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle her akşam 18.30'da YouTube üzerinden yayınlanıyor.

Kısmetse Olur 11. bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur 11. bölüm izleme linki!

Kısmetse Olur 11. bölümü izlemek için TIKLAYIN

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

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