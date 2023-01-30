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Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Batuhan Boz kaç yaşında ve nereli? Evi karıştırdı!

30.01.2023 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batuhan Boz, Kısmetse Olur evinin yeni damat adaylarından biri oldu. Bununla birlikte kim olduğu araştırılmaya başlandı. Hem görüntüsü hem tavırlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Batuhan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Batuhan Boz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Batuhan Boz kaç yaşında ve nereli? Evi karıştırdı!

Kısmetse Olur evinin yeni üyesi Batuhan Boz, eve geldiği ilk gün kırmızı odaya Sedat'la ilişkisi yeni biten Elif'i çağırdı. Elif'in, "Neden ben?" sorusuna, "Hoşsun" yanıtını veren Batuhan aynı zamanda erkekler evinde Sedat ile polemiğe girdi. Peki Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Batuhan Boz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Batuhan Boz kaç yaşında ve nereli? Evi karıştırdı!

KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?

23 yaşındaki Batuhan Boz Ankara'da yaşıyor. Ankara Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Batuhan Boz Hacettepe Üniversitesinde eğitim alıyor. 2021'de 4. Best Fotomodel seçildi.

Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur damat adayı Batuhan Boz kaç yaşında ve nereli? Evi karıştırdı!

Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'da konserler verdiğini söyleyen Boz Caz, blues, ispanyol pek çok tarz da gitar çalıyor. Edebiyatla ilgileniyor ve Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Sabahattin Ali . Fransız Edebiyatı Victor Hugo okumayı seviyor.


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