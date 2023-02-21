MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur Cansel Çördük paylaşımları yüzünden tepki çekince... 'Para kazanmak zorundayız'

Kısmetse Olur Cansel Çördük paylaşımları yüzünden tepki çekince... 'Para kazanmak zorundayız'

21.02.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur eski yarışmacılarından Cansel Çördük ülkemizden büyük yıkımlara sebep olan depremler sonrasında işlerine döndü. Kısmetse Olur Cansel arkadaşıyla samimi anlarını paylaşınca tepki çekti. Çördük tepkilerden sonra kendini savundu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük paylaşımları yüzünden tepki çekince... 'Para kazanmak zorundayız'

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'da gelin adayı olan Cansel Çördük uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Ülkemizi sarsan depremlerden sonra zaman zaman dayanışma mesajları paylaşan eski gelin adayı Hatay depreminin yaşandığı gün ise bazı erotik paylaşımlar yaptı.

Kadın arkadaşıyla birbirine dokunduğu anları paylaşan Kısmetse Olur Cansel'e tepki yağdı.

Cansel Çördük gelen tepkilerden sonra hemen bir paylaşım yaparak kendini savundu.

1

"DİLE GETİRMEK İSTEMEM AMA..."

Kısmetse Olur Cansel paylaşımında "Fotoğraf çekiminde olduğum için paylaşım yapıyorum para kazanmak zorundayız çünkü lütfen alınmayın kalbim sizinle dile getirmek istemem ama göstermeden üzerime düşeni yaptım" dedi.
2

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camdaki Kız’ın Nalan'ı Burcu Biricik’in yakını da enkaz altında kaldı!Camdaki Kız’ın Nalan'ı Burcu Biricik’in yakını da enkaz altında kaldı!
Bölgedeydi... "Off çok bina gitti çok çok"Bölgedeydi... "Off çok bina gitti çok çok"
Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Cansel Çördük kısmetse olur cansel ele

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

"Hazırlıklı olsunlar" diyerek uyarmıştı! Hatay depremi açıklamaları yeniden gündem oldu

"Hazırlıklı olsunlar" diyerek uyarmıştı! Hatay depremi açıklamaları yeniden gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.