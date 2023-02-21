Kısmetse Olur Cansel Çördük paylaşımları yüzünden tepki çekince... 'Para kazanmak zorundayız'

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'da gelin adayı olan Cansel Çördük uzun süredir Amerika'da yaşıyor. Ülkemizi sarsan depremlerden sonra zaman zaman dayanışma mesajları paylaşan eski gelin adayı Hatay depreminin yaşandığı gün ise bazı erotik paylaşımlar yaptı.

Kadın arkadaşıyla birbirine dokunduğu anları paylaşan Kısmetse Olur Cansel'e tepki yağdı.

Cansel Çördük gelen tepkilerden sonra hemen bir paylaşım yaparak kendini savundu.

"DİLE GETİRMEK İSTEMEM AMA..."

Kısmetse Olur Cansel paylaşımında "Fotoğraf çekiminde olduğum için paylaşım yapıyorum para kazanmak zorundayız çünkü lütfen alınmayın kalbim sizinle dile getirmek istemem ama göstermeden üzerime düşeni yaptım" dedi.







