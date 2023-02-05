MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık yok

Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık yok

05.02.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'da sular durulmuyor. 5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formatı ile Öykü Serter'in sunumuyla yayınlanıyor. 9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni bölümünde diskalifiye şoku yaşanıyor. Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık programda yer almayacak...

Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık yok

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile YouTube üzerinde yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir olay yaşanan programda bu defa dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayına kırmızı kart gösteriliyor ve diskalifiye ediliyor. Peki, Kısmetse Olur'da diskalifiye edilen gelin ve damat adayı kim? İşte tüm ayrıntılar...

KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU

5 yılın ardından YouTube üzerinde yayınlanmaya başlayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında kaos bitmiyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan programda bu defa diskalifiye şoku yaşanıyor.

9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor.

öykü serter 3

DIŞARIDA GÖRÜŞTÜKLERİ İFŞA EDİLDİ

Kısmetse Olur'un Pazartesi günü yayınlanacak olan 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.

öykü serter 2

Diskalifiye edilen kişiler büyük bir merakla beklenirken yeni bölüm tanıtımı bizlere ipucunu verdi. Gelin adayları tarafında Yeliz'in, damat adayları tarafından da Erol'un olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

yeliz yok

erol yok

Bir küs bir barışık şekilde ilişkilerini devam eden Yeliz ve Erol çiftinin diskalifiye edileceği sosyal medyada da konuşuluyordu. Hatta ikili açtıkları canlı yayınlarda diskalifiye olduklarını ima etmiş ve birbirlerine laf sokmayı ihmal etmemişlerdi...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'Süper minisiyle nefes kesti! 'Icardi görmesin'
Fenomen isimle Milano'da evlendi!Fenomen isimle Milano'da evlendi!
1 yılda 28 kilo verdi! Zayıflama sırrı da ortaya çıktı1 yılda 28 kilo verdi! Zayıflama sırrı da ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Öykü Serter kısmetse olur damat adayı

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

Bodrum'a giderken feci kaza! Çok sayıda can kaybı var

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

'Casus Balon' patladı, kriz tırmanıyor!

Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Mert Hakan Yandaş'ın Adana Demirspor maçındaki yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklama geldi

"Olumsuzluklara dikkat" diyerek uyardı: Günlerce sürecek!

"Olumsuzluklara dikkat" diyerek uyardı: Günlerce sürecek!

İsrail'de hükümet protestoları devam ediyor! 'Yanlış nesle düştünüz'

İsrail'de hükümet protestoları devam ediyor! 'Yanlış nesle düştünüz'

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.