Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku! Dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayı artık yok

Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile YouTube üzerinde yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümünde ayrı bir olay yaşanan programda bu defa dışarıda görüştükleri ifşa edilen gelin ve damat adayına kırmızı kart gösteriliyor ve diskalifiye ediliyor. Peki, Kısmetse Olur'da diskalifiye edilen gelin ve damat adayı kim? İşte tüm ayrıntılar...

KISMETSE OLUR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU

5 yılın ardından YouTube üzerinde yayınlanmaya başlayan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında kaos bitmiyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan programda bu defa diskalifiye şoku yaşanıyor.

9 damat ve 9 gelin adayının aşkı aradığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün final bölümünde Öykü Serter elinde kırmızı bir kartla bekliyor.

DIŞARIDA GÖRÜŞTÜKLERİ İFŞA EDİLDİ

Kısmetse Olur'un Pazartesi günü yayınlanacak olan 49. bölüm fragmanına Öykü Serter'in; "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleri damga vurdu.

Diskalifiye edilen kişiler büyük bir merakla beklenirken yeni bölüm tanıtımı bizlere ipucunu verdi. Gelin adayları tarafında Yeliz'in, damat adayları tarafından da Erol'un olmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Bir küs bir barışık şekilde ilişkilerini devam eden Yeliz ve Erol çiftinin diskalifiye edileceği sosyal medyada da konuşuluyordu. Hatta ikili açtıkları canlı yayınlarda diskalifiye olduklarını ima etmiş ve birbirlerine laf sokmayı ihmal etmemişlerdi...



