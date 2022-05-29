Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Geçmiş dönemlerin en popüler programlarından biri olan Kısmetse Olur programı, gelin ve damat adaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kısmetse Olur evinde damat adayı Tankut'la yaşadığı aşkla akıllara kazınan eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, son haliyle şaşırttı.

İŞTE DANİELA GRAJDEANU SON HALİ

Eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, Kısmetse Olur programının dikkat çeken isimlerinden biriydi.

İletişimiyle adından çokça söz ettiren Grajdeanu, son haliyle görenleri şaşırttı.

Şimdilerde daha fit bir görünüme sahip olan Grajdeanu pilates eğitmenliği yapıyor.

Grajdeanu, bir daha evlilikle ilgili bir programa katılmayı katiyen düşünmediğini söylemişti.

Öte yandan eski gelin adayı, Kısmetse Olur programında defalarca kez şiddetle karşı karşıya kaldığını ifade etmişti.





