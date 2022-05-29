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Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

29.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kısmetse Olur adlı televizyon programı adeta yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Aynı evde gelin ve damat adaylarının bulunduğu bu program, üstünden yıllar geçmesine rağmen halen konuşuluyor.

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Geçmiş dönemlerin en popüler programlarından biri olan Kısmetse Olur programı, gelin ve damat adaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Kısmetse Olur evinde damat adayı Tankut'la yaşadığı aşkla akıllara kazınan eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, son haliyle şaşırttı.

İŞTE DANİELA GRAJDEANU SON HALİ

Eski gelin adayı Daniela Grajdeanu, Kısmetse Olur programının dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

İletişimiyle adından çokça söz ettiren Grajdeanu, son haliyle görenleri şaşırttı.

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Şimdilerde daha fit bir görünüme sahip olan Grajdeanu pilates eğitmenliği yapıyor.

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Grajdeanu, bir daha evlilikle ilgili bir programa katılmayı katiyen düşünmediğini söylemişti.

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Öte yandan eski gelin adayı, Kısmetse Olur programında defalarca kez şiddetle karşı karşıya kaldığını ifade etmişti.

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

Kısmetse Olur'da Tankut'un aşkıydı! İşte eski gelin adayı Daniela'nın son hali

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