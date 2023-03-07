Kısmetse Olur'da Zeynep Bastık rüzgarı! Favori çifti bakın kimmiş

5 yıl aradan sonra Öykü Serter'in sunumuyla YouTube platformu üzerinden yeniden yayınlanmaya başlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü formatı ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Kısmetse Olur fanı olduğu bilinen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık programın son bölümüne damga vuracak.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün 68. bölüm tanıtımı yayınlandı. Programın tanıtımında Zeynep Bastık rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı programa gönderdiği bir video ile favori çiftini açıkladı.

ZEYNEP BASTIK'IN FAVORİ ÇİFTİ!

Kısmetse Olur'un çalkantılı çifti Yaren Dağ ve Erhan Saffar aşkı, Erhan'ın sürprizleriyle tazelendi.

Zeynep Bastık programa gönderdiği video ile Yaren'e büyük jest yaptı. Bastık'ın; "Yaren'ciğim, Erhan'cığım, canlarım... Favori çiftim sizsiniz, size bayılıyorum!" sözleri dikkat çekti.





