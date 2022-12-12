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Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli? "Baba olmak istiyorum"

12.12.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erhan Saffar, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katıldı. YouTube üzerinden yayınlanacak olan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında, damat adayı Erhan Saffar dikkat çekti. Peki Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli? "Baba olmak istiyorum"

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının damat adaylarından biri olan Erhan Saffar'ın hayatı merak konusu oldu. Giyimi, konuşmasıyla dikkat çeken Erhan Saffar'ın modellik deneyimi de bulunuyor. Peki Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ERHAN SAFFAR KİMDİR?

1990 doğumlu Erhan Saffar 32 yaşındadır.

Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli?

Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınıyor.

Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli?

Programın fragmanında, 'baba olmak istediğini' söyledi.

Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli?

Instagram'da 'erhansaffar' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor ve 12 bin takipçisi bulunuyor.


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