Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli? "Baba olmak istiyorum"

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının damat adaylarından biri olan Erhan Saffar'ın hayatı merak konusu oldu. Giyimi, konuşmasıyla dikkat çeken Erhan Saffar'ın modellik deneyimi de bulunuyor. Peki Kısmetse Olur damat adayı Erhan Saffar kimdir, ne iş yapıyor? Erhan Saffar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR ERHAN SAFFAR KİMDİR?

1990 doğumlu Erhan Saffar 32 yaşındadır.

Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınıyor.

Programın fragmanında, 'baba olmak istediğini' söyledi.

Instagram'da 'erhansaffar' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor ve 12 bin takipçisi bulunuyor.



