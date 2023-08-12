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Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişti! Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali ortaya çıktı

12.08.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur, beş yıl aranın ardından Aşkın Gücü formatıyla YouTube platformunda yayınlanmaya başlandı. Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen programdan diskalifiye edilen gelin adayı Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali ortaya çıktı. Kısmetse Olur Simge'nin yıllar önceki halini görenler gözlerine inanamadı.

Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişti! Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali ortaya çıktı

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. YouTube'da ekrana gelen Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formatıyla yayınlanıyor.

Her bölümü ayrı olay olan programın eski yarışmacılarından Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali ortaya çıktı. Yarışmadan diskalifiye edilen Simge'nin yıllar önceki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Simge Nur Erkoç 1

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün fenomen yarışmacılarından Simge Nur Erkoç'un, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programına katıldığı bir görüntüsü ortaya çıktı.

Simge Nur Erkoç 2

Simge Nur Erkoç'un 2017 yılına ait fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Simge'nin estetiksiz haline yorum yağdı.

Simge Nur Erkoç ESKİ HALİ

Sosyal medyada; 'Paranın gücü', 'Evrim geçirmiş', 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlar yapıldı.

Simge Nur Erkoç 3

25 yaşında olan Simge Nur Erkoç, 1997 senesinde dünyaya geldi. Simge Nur Erkoç'un modelleme uzmanlığı yaptığı ve bir giyim mağazası olduğu biliniyor.

Simge Nur Erkoç 4

Simge Nur Erkoç 5

Simge Nur Erkoç 6

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