Kısmetse Olur'dan diskalifiye edilmişti! Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali ortaya çıktı

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle yeniden izleyici karşısına çıkıyor. YouTube'da ekrana gelen Kısmetse Olur bu defa Aşkın Gücü formatıyla yayınlanıyor.

Her bölümü ayrı olay olan programın eski yarışmacılarından Simge Nur Erkoç'un estetiksiz hali ortaya çıktı. Yarışmadan diskalifiye edilen Simge'nin yıllar önceki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün fenomen yarışmacılarından Simge Nur Erkoç'un, geçtiğimiz yıllarda Esra Erol'un evlilik programına katıldığı bir görüntüsü ortaya çıktı.

Simge Nur Erkoç'un 2017 yılına ait fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı. Simge'nin estetiksiz haline yorum yağdı.

Sosyal medyada; 'Paranın gücü', 'Evrim geçirmiş', 'Bu nasıl değişim' gibi yorumlar yapıldı.

25 yaşında olan Simge Nur Erkoç, 1997 senesinde dünyaya geldi. Simge Nur Erkoç'un modelleme uzmanlığı yaptığı ve bir giyim mağazası olduğu biliniyor.



