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Küfür edip konserden kovmuştu! Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! ''Haddini bildirdim''

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, konserde seyirciyle yaşadığı tartışmanın ardından sessizliğini bozdu. 3 torba serum alarak sahneye çıktığını dile getiren Ersoy, “Tir tir titreyerek sahneye çıktım” dedi.

Küfür edip konserden kovmuştu! Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! ''Haddini bildirdim''
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy, son konserinde bir seyirciyle yaşadığı tartışmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Hastalığı nedeniyle konser öncesinde üç torba serum aldığını dile getiren Ersoy, buna rağmen 3 bin kişilik salonu hayal kırıklığına uğratmamak için sahneye çıktığını söyledi.

Bülent Ersoy, konser gecesi sağlık durumunun ciddi olduğunu belirterek sahneye çıkmadan önce tedavi gördüğünü anlattı. Ersoy, “Çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım” ifadelerini kullandı.

Küfür edip konserden kovmuştu! Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! Haddini bildirdim 1

Ünlü şarkıcı, yaklaşık 3 bin kişinin kendisini dinlemek için geldiğini ve bu nedenle tüm riskleri göze alarak sahneye çıkmaya karar verdiğini söyledi.

YAPIMCIYI DİNLEMEDİ SAHNEYE ÇIKTI
Konserin yapımcısı Burak Tanrısever'in sağlık durumu nedeniyle sahneye çıkmamasını önerdiğini aktaran Ersoy, buna rağmen kararından vazgeçmediğini belirtti.

Ersoy, “Bu halde çıkamazsınız Bülent Hanım, lütfen konseri başka bir güne alalım” denilmesine karşın seyircilerini düşünerek sahneye çıktığını ifade etti.

Ersoy, açıklamasının devamında kendisine tepki gösteren izleyicinin sözlerini de aktararak şunları söyledi: “Ancak içlerinden bir adet çatlak ses, ‘Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?’ diye seslendi.”

Bülent Ersoy, sağlık sorunları nedeniyle yaşanacak gecikmenin konser alanında anons edildiğini özellikle vurguladı. Bütün riskleri göze alarak sahneye çıkmasına rağmen eleştirilmesine tepki gösteren Diva, açıklamasını takipçilerine yönelttiği bir soruyla tamamladı:

Küfür edip konserden kovmuştu! Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! Haddini bildirdim 2

'HADDİNİ BİLDİRDİM'
“Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: Üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendinize, konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen ‘Saat kaç oldu, farkında mısın?’ diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?”

Bülent Ersoy böylece sahnede verdiği tepkinin arkasında durduğunu açıkça ilan etti.

Küfür edip konserden kovmuştu! Bülent Ersoy sessizliğini bozdu! Haddini bildirdim 3

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Bülent Ersoy
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