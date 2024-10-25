Kısmetse Olur ile ünlenmişti... TikTok fenomeni Aybüke Çangal evleniyor! Yüzüğünü gösterip duyurdu

TikTok üzerinden yayınladığı videolar ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Çangal son olarak Öykü Serter'in sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katılmış ve adından söz ettirmişti.

Programda Tolga Kandemir'le büyük bir aşk yaşayan Çangal bu ilişkisini yarışmanın ardından sonlandırmıştı.

Şimdilerde yeni bir aşka yelken açan ünlü isim doğum gününde evlilik teklifi aldı.

BU ANLAR GÜNDEM OLDU

TikTok fenomeni Aybüke Çangal sevgilisine 'evet' dediği anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Aybüke Çangal'a sosyal medyada; 'tebrikler', 'çok mutlu ol', 'Bu günleri gördüğüme inanamıyorum', 'mutluluğu hak ediyorsun', 'mutluluk seninle olsun' gibi yorumlar yapıldı.