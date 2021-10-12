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Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı oldu

12.10.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damgasını vuran Kanal D'nin en sevilen programlarından Kısmetse Olur ile tanınan Mehtap Taşkıran, zor günlerden geçiyor. Taşkıran, 2 günde 2 defa beyin ameliyatı olan kızı Yaren Su için yardım çağrısında bulundu.

Kısmetse Olur Mehtap Taşkıran'ın yardım çığlığı! Kızı 2 günde 2 defa beyin ameliyatı oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı programdan ün kazanan Mehtap Taşkıran, sosyal medya hesabından kızı Yaren Su için dua istedi.

Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatarak Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

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Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz diye ölecekmiyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 gunde 2 kez beyin ameliyatı oldu.

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"ÇOCUĞUM ÖLECEK ZATEN..."

Cumartesi ameliyat yapan Dr. nöbetçiymiş, gitmiş... Bugün de hiç bir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktoruna soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum. Gelmeyeceğim diyor. Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar.

Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz? Allah rızasi için paylasın etiketleyin çocugumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar @saglikbakanligi" notunu düşerek yardım çağrısında bulundu.


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