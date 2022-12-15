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Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor?

15.12.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Polat, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına katıldı. YouTube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı 18.30'da başlıyor. Damat adayı Sedat Polat'ın hayatı merak edildi. Peki Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor?

'Kısmetse Olur Sedat kimdir?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sedat Polat, Öykü Serter’in sunumuyla ekranlarda yerini alan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dikkat çekti. Peki Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR SEDAT POLAT KİMDİR?

Sedat Polat Instagram'da 'espiresmi' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur evindeki gelin adayı Aybüke'ye, “Sen boynuna Çakal yazdıran TikTokersın değil mi? Sana asla saygı duymuyorum!” ifadelerini kullanmış ve ilk günden dikkat çekmişti.

Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor?

Sedat Polat'ın, müzik çalışmaları yapıyor.

Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur evi damat adayı Polat hakkında fazla bilgi bulunmuyor.

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