'Kısmetse Olur Sedat kimdir?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sedat Polat, Öykü Serter’in sunumuyla ekranlarda yerini alan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında dikkat çekti. Peki Kısmetse Olur Sedat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kısmetse Olur Sedat Polat ne iş yapıyor? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR SEDAT POLAT KİMDİR?

Sedat Polat Instagram'da 'espiresmi' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Kısmetse Olur evindeki gelin adayı Aybüke'ye, “Sen boynuna Çakal yazdıran TikTokersın değil mi? Sana asla saygı duymuyorum!” ifadelerini kullanmış ve ilk günden dikkat çekmişti.

Sedat Polat'ın, müzik çalışmaları yapıyor.

Kısmetse Olur evi damat adayı Polat hakkında fazla bilgi bulunmuyor.



