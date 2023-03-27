Kısmetse Olur Yaren’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Ünlü dizinin yıldızı

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarından biri olan Yaren Dağ konuşmaları ve yaşadığı aşkla dikkat çeken isimlerden biri. Erkekler evinde bulunan Erhan Saffar ile aşk yaşayan Dağ’ın daha önce bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinin yıldızıyla beraber olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre Yaren Dağ daha önce Duy Beni dizisinde Kanat karakterine hayat veren Caner Topçu ile berabermiş.

Youtube üzerinden yayınlanan Kısmetse Olur’da açıklama yapan Yaren, lise döneminde sevgiliyken "Biz o zamanlar patene gidiyorduk, eğleniyorduk." açıklamasının ardından Caner Topçu'nun o yıllardaki sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

"Bi sevgilim vardı, şu anda o çocuk başrol bir dizide" diyen Yaren’in diğer kızlara ismini fısıldaması ve "Şu an Duy Beni diyor!" demesi de dikkat çekti.





