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KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

12.12.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015-2017 yıllarına damga vuran Kısmetse Olur yarışması, 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adıyla ekranlara geri dönüyor. İlk sezonda entrika, aşk olaylarıyla ekranlarda olan Kısmetse Olur yarışmasının yeni sezonunda seyircileri nelerin beklediği merak konusu olurken, Kısmetse Olur'un yeni yarışmacıları da oldukça ilgi çekti. Peki Kısmetse Olur yarışmacıları kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? İşte detaylar...

Final yaptığı dönemden beri sosyal medyada etkileşimi devam eden Kısmetse Olur yarışması, 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adıyla ekranlara geliyor. Yarışma ilk bölümüyle bugün (12 Aralık) yayınlanacak. Peki Kısmetse Olur yarışmacıları kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, YouTube ekranlarında yayınlanacak. 9 gelin 9 damat adayının olduğu programı Öykü Serter sunacak. Kısmetse Olur programının ilk bölümü 12 Aralık Pazartesi saat 18.30'da ekranlara gelecek.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı olacak.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan olacak.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

ZEYD GÜMÜŞTUTAN

Zeyd Gümüştutan, Kısmetse Olur'un yeni sezonunda yer alacak. 1990 İstanbul doğumlu damat adayı Göz6 programına da katılmıştı. Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

AYBÜKE ÇANGAL

25 Ekim 2001 doğumlu Aybüke Çangal TikTok fenomenidir. Boynuna 'Çakal' dövmesi yaptırmasıyla tanınıyor.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

YAREN

Kısmetse Olur gelin adayı Yaren, Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" dedi.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

CANSEL

Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." diye konuştu.

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

ERHAN SAFFAR

Kısmetse Olur evinin damat adayı olan Erhan Saffar 1990 doğumludur. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

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