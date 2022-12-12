KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? Bugün başlıyor!

Final yaptığı dönemden beri sosyal medyada etkileşimi devam eden Kısmetse Olur yarışması, 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' adıyla ekranlara geliyor. Yarışma ilk bölümüyle bugün (12 Aralık) yayınlanacak. Peki Kısmetse Olur yarışmacıları kimdir? Kısmetse Olur yarışmacılarının isimleri ne? İşte detaylar...

KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, YouTube ekranlarında yayınlanacak. 9 gelin 9 damat adayının olduğu programı Öykü Serter sunacak. Kısmetse Olur programının ilk bölümü 12 Aralık Pazartesi saat 18.30'da ekranlara gelecek.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programında Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur gelin adayı olacak.

Damat adayları ise Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan ve Oğulcan olacak.

ZEYD GÜMÜŞTUTAN

Zeyd Gümüştutan, Kısmetse Olur'un yeni sezonunda yer alacak. 1990 İstanbul doğumlu damat adayı Göz6 programına da katılmıştı. Berna Keklikler ile aşk yaşamıştı.

AYBÜKE ÇANGAL

25 Ekim 2001 doğumlu Aybüke Çangal TikTok fenomenidir. Boynuna 'Çakal' dövmesi yaptırmasıyla tanınıyor.

YAREN

Kısmetse Olur gelin adayı Yaren, Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" dedi.

CANSEL

Yeni sezon yarışmacılardan Cansel, "Ben zaten bu tektaşı kendime alabiliyorum. Önemli olan bunu bana takabilecek bir erkek." diye konuştu.

ERHAN SAFFAR

Kısmetse Olur evinin damat adayı olan Erhan Saffar 1990 doğumludur. Asıl mesleği pırlantacılık olan Erhan Saffar, modellik yapmaktadır. En İyi Benim ve Doya Doya Moda programlarına katılmasıyla tanınmaktadır.

