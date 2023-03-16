Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

Kısmetse Olur, 5 yıl aranın ardından Aşkın Gücü formatı ile Öykü Serter'in sunumuyla YouTuba'da yayınlanmaya başlandı. Her bölümü ayrı bir olay olan programın yarışmacıları da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz hafta hoşlandığı Elif'in oyuyla elenen Zeyd skandal bir paylaşım yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Zeyd Gümüştutan bu defa tuvaletten storyler attı.

Tuvalete girip pantalonunu indiren Zeyd'in neredeyse cinsel organı göründü. Bu paylaşımları sosyal medyaya düşer düşmez storyleri anında sildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Zeyd'in bu storylerine sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar; 'Hesabın hacklanmiş çabuk bir şey yap', 'Senin cinsel organını görmek zorunda değiliz', 'Napıyorsun oğlum?' gibi yorumlar yaptılar.





