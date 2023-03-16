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  4. Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

16.03.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 yıl aradan sonra YouTube platformu üzerinden yeniden izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Elif'in oyu ile elenen Zeyd Gümüştutan skandal bir olaya imza attı. Zeyd'in tuvaletten attığı story sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Neredeyse cinsel organının göründüğü paylaşımı hemen sildi.

Kısmetse Olur Zeyd tuvalette paylaşım yaptı! Cinsel organı gözükünce...

Kısmetse Olur, 5 yıl aranın ardından Aşkın Gücü formatı ile Öykü Serter'in sunumuyla YouTuba'da yayınlanmaya başlandı. Her bölümü ayrı bir olay olan programın yarışmacıları da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz hafta hoşlandığı Elif'in oyuyla elenen Zeyd skandal bir paylaşım yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Zeyd Gümüştutan bu defa tuvaletten storyler attı.

Tuvalete girip pantalonunu indiren Zeyd'in neredeyse cinsel organı göründü. Bu paylaşımları sosyal medyaya düşer düşmez storyleri anında sildi.

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Kısmetse Olur Zeyd 2

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Zeyd'in bu storylerine sosyal medyada yorum yağdı. Bazı kullanıcılar; 'Hesabın hacklanmiş çabuk bir şey yap', 'Senin cinsel organını görmek zorunda değiliz', 'Napıyorsun oğlum?' gibi yorumlar yaptılar.

Kısmetse Olur Zeyd 3

Kısmetse Olur Zeyd 4

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