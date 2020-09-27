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Kit Harington ve Rose Leslie bebek bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington baba oluyor. Aynı dizide tanışıp evlendiği oyuncu Rose Leslie, bir dergiye hamilelik pozları verdi.

Kit Harington ve Rose Leslie bebek bekliyor

Game Of Thrones dizisinin yıldızları Kit Harington ve Rose Leslie, ilk çocuklarını bekliyor. Fantastik dizide Ygritte karakterine hayat veren Leslie, Make Magazine adlı dergiye verdiği pozlarda büyüyen karnını gözler önüne serdi.

Bebeğin doğumu için yaşadıkları ABD’den İngiltere’ye döndüklerini açıklayan 33 yaşındaki Leslie, “Etrafımızı saran yeşillik, kuş sesleri, çalılar ve harika komşularımızla olmak bir ayrıcalık. Çok huzurlu” ifadesini kullandı.

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33 yaşındaki Harington ile Leslie, Game of Thrones setinde tanışıp birbirlerine aşık oldu.

Jon Snow karakteriyle ünlenen İngiliz oyuncu Harington ile aynı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İskoç oyuncu Leslie, Haziran 2018’de evlendi. İkilinin düğünü İskoçya’daki Wardhill Kalesi’nde yapıldı.

Harington ile Leslie, dizinin ikinci sezon çekimlerinde tanışmış ve ilişkiye başlamıştı. İkili, Game of Thrones dizisinde de birbirine aşık bir çifti canlandırmıştı.

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