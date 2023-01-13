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Kitabevi sahibi, kitaplarını köy okulundaki öğrencilere bağışladı

13.01.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöllü emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, kitabevindeki roman ve hikaye kitaplarını köy okullarındaki çocuklarla buluşturdu.

Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanlığını yürüten 59 yaşındaki Karaaslan, yıllardır eğitim ve doğal yaşam faaliyetleriyle ilgili gönüllü çalışma yapıyor.

Karaaslan, 3 yıl önce sahibi olduğu kitabevinde istediği düzeyde satış yapmaması üzerine buradaki kitapları köy okullarına hediye etmeye karar verdi. 25 bin kitap içerisinden öğrencilere uygun olanları seçen Karaaslan, aracıyla köy okullarına kitapları götürdü.

Kitapları 3 yıldır köy okullarına götüren Karaaslan, son olarak matematik öğretmeni kızı Berfin Hacer'in görev yaptığı merkeze bağlı Alatepe köyündeki kütüphanesi olmayan köy okuluna kitapları bağışladı.

Öğrencilere kitap okumanın önemini anlatan Karaaslan, AA muhabirine, yıllardır kitap dağıtımı, ağaç dikimi ve çevre temizlik faaliyetleri yaptığını söyledi.

Kent merkezinde bulunan kitabevinde satış oranı düşük olunca kitapları öğrencilere dağıtmayı tercih ettiğini belirten Karaaslan, "Kitabevini zarar etmekten kurtardık. Zararımızı daha erdemli bir yola koyduk. Okumayı sağlıyoruz. Okullara kitapları bırakmak çok daha iyi." dedi.

Öğrencilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu anlatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan şimdiye kadar 61 köy okuluna yaklaşık 18 bin kitap ulaştırdım. 61'incisi kızımın öğretmenlik yaptığı okul. Her okula en az 200 kitap bağışladım. Bu şekilde 60 bin öğrenciye ulaştım. Her okula gitmek güzeldi ama kızımın öğretmen olduğu okul daha bir heyecanlı geldi doğrusu. Kitapların yanında hediyelik eşyalar aldık. Okuma kültürünü yaymak lazım."

Gidemediği köylere de minibüsle kitap gönderdiğini kaydeden Karaaslan, öğrenciler için yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu sözlerine ekledi.

"KİTAP OKUMAK BAŞLI BAŞINA İHTİYAÇ"

Matematik öğretmeni Berfin Hacer Karaaslan, okullarında kütüphane olmayışının eksikliğini yaşadıklarını dile getirerek, "Bu konuda babamdan yardım istedim. O da sağ olsun kitaplar getirdi. Kitap okumak başlı başına ihtiyaç. Güzel vakit geçirdik, teşekkür ederiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Zehra Kolasayın, kitap okumayı çok sevdiğini anlatarak, sınıfın kitaplığının kitaplarla dolduğunu, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Irmak Kızgın da öğretmenleri sayesinde kitap eksikliklerinin tamamlandığını belirterek, "Kitap okumayı çok seviyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz, kitap okumak güzel bir şey." dedi.

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Bingöl kitap kitabevi köy okulu

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