Kitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı, mimarisiyle baş döndürüyor

Çarşıda, kitaba dair her şeyin rahatlıkla bulunabileceğini belirten Yıldırım, "Rampalı Çarşı'yı 'kitap cenneti' olarak tanımlayabiliriz. Bence kitap üzerine İç Anadolu'nun, belki de Türkiye'nin en iyi yerlerinden biridir. Hatta buna müziği de ekleyebiliriz." diye konuştu.

El yazmalarından, romanlara, ders kitaplarından, akademik yayınlara kitabın her çeşidine ulaşabilmeyi mümkün kılan çarşıda, enstrüman satan mağazalar ve ders veren ustalar sayesinde müzik sesi hiç eksik olmuyor.

Adını mimari yapısından alan 5 katlı çarşıda, katlar arasındaki geçişler, kesintisiz şekilde zeminden çatıya uzanan sarmal rampalarla sağlanıyor. Öyle ki katlar arasında yolunu kaybeden bazı vatandaşlar, esnafın yardımıyla çıkışı bulabiliyor.

Çarşının sahaflarından Hakkı Bıyık da alışkanlık edinenlerin gezmek, kimilerinin de kitaplarla haşır neşir olmak için çarşıda zaman geçirdiğini dile getirdi.

- "Özellikle eski kitapları koklamaya gelenler var"

Sadece kitap kokusu için çarşıya gelenlerin olduğunu vurgulayan Bıyık, şöyle konuştu:

"Kitap almaya gelenlerin dışında kitapların içinde gezmeyi sevenler oluyor. Kitapların içinde eskimeyen kurşunlu bir madde vardır. Kokusu da zaten oradan gelir. Bir de kağıdın bir özelliği vardır. Nerede kaldıysa o ortamın kokusunu alır. Özellikle eski kitapları koklamaya gelenler var. Almayacak olanlar bile, 'ikinci el' diye gelip koklayıp 'eskiymiş bu, elli yıllık kitapmış, kokusu hala duruyor' diyor."

- "İstanbul’da Unkapanı, Konya'da Rampalı Çarşı"

Müzik sektöründe 20 yıldır faaliyet gösteren, enstrüman satan ve öğrenmek isteyenlere de kurs veren Serkan Çakan ise şehirde "müzik" denilince akla ilk Rampalı Çarşı'nın geldiğini ifade etti.

Çakan, şunları kaydetti:

"Burası için 'Konya'da müziğin kalbi' diyebiliriz. İstanbul'da Unkapanı, Konya'da Rampalı Çarşı. İnsanlar müzikle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. En küçük mızrabından hoparlörüne kadar, tamirat, ders, aklınıza gelen her şeyi Rampalı Çarşı'da bulabiliyorsunuz. Burada müzikle ilgili birçok esnaf arkadaşımız hizmet veriyor. Güzel bir ambiyans oluştu. Hem kitapçıların hem de müzisyenlerin buluştuğu bir adres oldu."

