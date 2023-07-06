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Kitapsever nasıl yazılır? Kitapsever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

24.06.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı ve sözlü anlatımlarda kelimeleri doğru anlam ve yazım ile kullanmak çok önemlidir. Yazılı metinlerde yapılan yazım hataları yazım yanlışlarına sebep olur. Kelimelerin anlamı ve kullanımları ile ilgili yapılan yanlışlar da anlatım bozukluklarına sebep olabilir. Özellikle birleşik kelimelerin yazımı hata olasılığı yüksek olan kelimelerdir. Peki, kitapsever nasıl yazılır?

Türkçe çok kapsamlı ve çeşitliliği bol bir dildir. Anlatımlar esnasında kullanılan dil bilgisi kuralları, yazım kuralları oldukça çeşitlidir. Kelime sayısı olarak çok zengin bir dilimiz vardır. Dilimizde Türkçe kökenli kelimeler kadar farklı dillerden gelen kelimeler de yer almaktadır. Kelime sayısı bu kadar fazla olduğu için yazım yanlışları da sıklıkla gözlenir. Genel olarak belli başlı kelime kalıplarında hatalarla karşılaşılabilir. Birleşik sözcükler, ikilemeler, yabancı kökenli sözcükler, kısaltmalar yazım yanlışlarının sıklıkla yaşandığı sözcüklerdir. Bu sözcüklerin anlam ve yazım olarak doğrularına Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşmak mümkündür. Kitap ve sever sözcüklerinden oluşan kitapsever sözcüğü yazımı konusunda ikileme düşülebilen bir birleşik kelimedir.

Kitapsever nasıl yazılır?

Kelimeleri cümle içinde kullanırken anlamlarını ve yazılışlarını doğru bir şekilde kullanmak gerekir. Kelimelerin doğru yazılışlarına Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşmak mümkündür. Birleşik sözcükler yazımı konusunda soru işareti yaşanılan kelimelerdir. Birleşik sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazılacağı konusunda karışıklık yaşanabilir. "Kitapsever bitişik mi yazılır?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Kitap ve sever sözcüklerinden oluşan kitapsever TDK’ye göre bitişik yazılması gereken bir birleşik sözcüktür. Kitapsever sözcüğünün ayrı yazılması durumunda yazım yanlışı meydana gelir.

Kitapsever ayrı mı yazılır?

Yazılı metinlerde kelimelerin yazımlarının doğru olması önemlidir. Kelimelerin yazımları ile ilgili yapılan hatalar yazım yanlışına sebep olur. Genel olarak belli yapıdaki kelimelerde yazım yanlışı ile sıklıkla karşılaşılır. Özellikle birleşik sözcükler yazımı konusunda en çok hata yapılan sözcüklerdir. Birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazılacağı hakkında genelde sorun yaşanır. Kitap ve sever sözcüğünden oluşan kitapsever sözcüğü bitişik yazılması gereken bir birleşik kelimedir. Kitapsever yazımı karıştırılabilen bir birleşik sözcüktür. Bazı metinlerde kitap ve sever sözcüğü ayrı şekilde yazılır. Bu şekilde yazımlar yazım yanlışına sebep olur. Kitapsever doğru yazılışı bitişik yazılmalı ve “kitapsever” şeklinde olmalıdır.


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