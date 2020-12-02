Kıvamı taş gibi, mayası tam tutan yoğurt nasıl yapılır?

Evde yoğurt mayalamak oldukça kolay, ancak birkaç püf noktasına dikkat edilmediği sürece hüsrana uğramak da mümkün. Kıvamı taş gibi tutmuş, çatlamayan ve susuz bir yoğurt mayalamak istiyorsanız bu adımlara dikkat etmelisiniz...

YOĞURT MAYALAMA PÜF NOKTALARI

İlk olarak günlük süt kullanmanız çok önemli. Sütü kaynatırken tahta kaşıkla karıştırmalısınız. Sütün buharı dışarı çıkacak ve böylelikle yoğurdunuz taş gibi katı bir kıvam alacaktır.

Yoğurt mayalama işleminde tahta kaşık önemli bir role sahip. Sütü kaynatırken taşmasını önlemek için tencerenin üzerine tahta kaşık koyduğunuzda bu sorunu ortadan kaldırmış olacaksınız.

Sütü mayalarken aşırı sıcak olmaması çok önemli. Serçe parmağınızı süte sokun ve 10'a kadar sayın. 10 saniye boyunca parmağınız yanmıyorsa doğru ısıya gelmiş demektir.

Yoğurt mayalanırken sallanmaması gerekiyor aksi halde maya tutmayabilir.

